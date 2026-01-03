Už 12 let posílají lidé peníze na vysněnou hru. Brzy to bude miliarda dolarů

Rok 2025 je za námi a Star Citizen pořád nikde. Což je v pohodě, na čekání už jsme si zvykli, ostatně podle původních plánů měl vyjít v roce 2014. Jenže mimořádně úspěšná crowdfundingová kampaň razantně navýšila ambice legendárního vývojáře Chrise Robertse, a ten začal vymýšlet nové a nové funkcionality, takže z původně plánovaného vesmírného MMO má být nejkomplexnější hra všech dob.
Tedy vlastně dvě hry, vedle online složky se můžeme těšit i na kampaň pro jednoho hráče, která se minimálně, co se účasti celebrit týče, vyrovná hollywoodskému trháku. Už teď mimochodem vývoj spolkl více peněz než generačních hitů Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 a Grand Theft Auto 5 dohromady.
Prostředků má na to Roberts dost, jen od hráčů už se mu podařilo v průběhu let vybrat 929 milionů dolarů a jak ukazují data na transparentním účtu, tempo růstu financí v loňském roce nijak zásadně nepokleslo. Otázkou tak není, jestli se hře podaří překonat magickou hranici miliardy dolarů (cca 20 miliard korun), ale kdy se tak stane.
I když je datum vydání finální verze stále neurčité (předběžně se počítá s rokem 2028), lidé stále kupují virtuální lodě, z nichž ty nejdražší vyjdou i na desítky tisíc korun. Na druhou stranu je nutné uznat, že po letech neurčitého mlžení a propagování naprosto zbytečných „fíčur“, jako byl převod hráčovy mimiky na jeho avatara či detailní simulace muchlání ložního prádla, toho hra už v aktuální předběžné fázi nabízí docela dost. V půli prosince byla hra povýšena na verzi Aplha 4.5, která byla komunitou přijata vcelku dobře. Příběhový Squadron 42 pak prý lze dohrát od začátku do konce a teď už se budou jen opravovat bugy a balancovat.
Nakonec to tedy vypadá, že navzdory neutuchající skepsi (viz náš článek) Star Citizen jednou skutečně vyjde. Teď už jde jen o to, jestli se na něj v budoucnu bude vzpomínat jako na přelomovou hru, nebo jako na megalomanský průšvih.