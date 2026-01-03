Už 12 let posílají lidé peníze na vysněnou hru. Brzy to bude miliarda dolarů

Honza Srp
Přestože podle původních slibů jsme měli vesmírný simulátor Star Citizen už alespoň dekádu hrát, neustálé posuny vydání fanouškům nevadí. I v roce 2025 naposílali vývojářům desítky miliony dolarů a pokud se nic zásadního nezmění, brzy se celková vybraná částka přesune přes magickou hranici miliardy dolarů.

Rok 2025 je za námi a Star Citizen pořád nikde. Což je v pohodě, na čekání už jsme si zvykli, ostatně podle původních plánů měl vyjít v roce 2014. Jenže mimořádně úspěšná crowdfundingová kampaň razantně navýšila ambice legendárního vývojáře Chrise Robertse, a ten začal vymýšlet nové a nové funkcionality, takže z původně plánovaného vesmírného MMO má být nejkomplexnější hra všech dob.

Star Citizen
Star Citizen
Příjmy Star Citizen
Star Citizen
71 fotografií

Tedy vlastně dvě hry, vedle online složky se můžeme těšit i na kampaň pro jednoho hráče, která se minimálně, co se účasti celebrit týče, vyrovná hollywoodskému trháku. Už teď mimochodem vývoj spolkl více peněz než generačních hitů Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 a Grand Theft Auto 5 dohromady.

Prostředků má na to Roberts dost, jen od hráčů už se mu podařilo v průběhu let vybrat 929 milionů dolarů a jak ukazují data na transparentním účtu, tempo růstu financí v loňském roce nijak zásadně nepokleslo. Otázkou tak není, jestli se hře podaří překonat magickou hranici miliardy dolarů (cca 20 miliard korun), ale kdy se tak stane.

Každý měsíc přijdou na účty hry Star Citizen miliony dolarů od fanoušků.

I když je datum vydání finální verze stále neurčité (předběžně se počítá s rokem 2028), lidé stále kupují virtuální lodě, z nichž ty nejdražší vyjdou i na desítky tisíc korun. Na druhou stranu je nutné uznat, že po letech neurčitého mlžení a propagování naprosto zbytečných „fíčur“, jako byl převod hráčovy mimiky na jeho avatara či detailní simulace muchlání ložního prádla, toho hra už v aktuální předběžné fázi nabízí docela dost. V půli prosince byla hra povýšena na verzi Aplha 4.5, která byla komunitou přijata vcelku dobře. Příběhový Squadron 42 pak prý lze dohrát od začátku do konce a teď už se budou jen opravovat bugy a balancovat.

Nakonec to tedy vypadá, že navzdory neutuchající skepsi (viz náš článek) Star Citizen jednou skutečně vyjde. Teď už jde jen o to, jestli se na něj v budoucnu bude vzpomínat jako na přelomovou hru, nebo jako na megalomanský průšvih.

Už 12 let posílají lidé peníze na vysněnou hru. Brzy to bude miliarda dolarů

