Prorokují mu krach, Star Citizen místo toho zdvojnásobí počet zaměstnanců

Od počátku fenomenální crowdfundingové kampaně na vesmírný simulátor Star Citizen, která jejím tvůrcům vydělala téměř 9 miliard korun, už uběhlo víc než devět let. Původně slibovaný nástupce Wing Commandera se postupem času přetransformoval na zcela megalomanský projekt, který slibuje obrátit herní průmysl naruby. Pokud tedy někdy skutečně vyjde.

Příspěvky od fanoušků už brzy přesáhnou hodnotu 400 milionů dolarů.

Po několika letech neustálých odkladů se už poslední dobou žádné nové termíny vydání raději ani nesdělují. Není tak divu, že mnohým fanouškům dochází trpělivost a chtějí své vložené peníze vracet, klidně i soudní cestou (viz náš článek).

Před dvěma roky do veřejného prostoru dokonce pronikly informace o tom, že celý projekt už „spálil“ prakticky veškeré vybrané prostředky, a vývoj se kvůli příliš ambicióznímu vedení nikam neposunuje (viz náš tehdejší článek). Aktuální kroky Cloud Games a jejich ředitele Chrise Robertse však naznačují, že to s prorokovaným krachem nakonec nebude tak žhavé. Společnost v prestižní komerční čtvrti britského Manchesteru Enterprise City otevírá nové studio, ve kterém by do pěti let mělo najít práci až tisíc nových lidí.

S aktuálním počtem 700 zaměstnanců napříč celým světem přitom už teď patří Cloud Games k těm větším vývojářským týmům. Pro srovnání ultimátní Red Dead Redemption 2, jehož tvůrci šli až do takových detailů, jako jsou zmenšující se koňská varlata při teplotách pod nulou, vytvářelo 1 600 lidí.

„Na Cloud Imperium jsme se zaměřili jako na vzorový podnik, který můžeme podpořit a pomoci mu růst,“ pochvaluje si v tiskové zprávě Michael Ingall, ředitel developerské společnosti, která má rozvoj Enterprise City na starosti. Ne, ani tato gigantická investice samozřejmě nezaručuje, že se jednou Star Citizena a jeho příběhového bratříčka Squadrona 42 opravdu dočkáme, je však minimálně potvrzením, že to s ním autoři stále myslí vážně.

V současné době už existuje hratelný prototyp a minimálně po technologické stránce vše vypadá úžasně. Jenže od technologického dema k vydání plné verze vede ještě dlouhá cesta a dá se předpokládat, že ti, co na tvorbu projektu přispěli až desítkami tisíc korun, nebudou sdílet nadšení známého vývojáře Daniela Vávry, který na svém facebookovém profilu napsal, „i kdyby to nakonec krachlo, tak to je prostě neskutečnej počin, a jen ten pokus něco tak komplexního stvořit je obdivuhodnej (sic).“

Star Citizen tak i nadále zůstává předmětem vyostřených debat a je jen na vás, jestli v něm vidíte spíše potencionální přelomové dílo, anebo pyramidový podvod.