Star Citizen už stál více peněz, než Cyberpunk, GTA 5 a RDR 2 dohromady

Od počátku crowdfundingové kampaně na vesmírný simulátor Star Citizen už uběhlo dlouhých deset let. Původně slibovaný nástupce Wing Commandera se postupem času přetransformoval na zcela megalomanský projekt, který slibuje obrátit herní průmysl naruby. Pokud tedy někdy skutečně vyjde.

Star Citizen toho už dnes umí spoustu, ne každému se chce ovšem trávit čas u nedokončené hry.

Po několika letech neustálých odkladů už vývojáři žádné nové termíny vydání raději ani nesdělují a říkají jednoduše, že hra vyjde až bude hotová. Mnozí fanoušci už v projekt ztratili důvěru a investované peníze jednoduše odepsali s tím, že mohou být maximálně tak příjemně překvapeni. Stále se ovšem najde spousta těch, kteří vizi slavného vývojáře Chrise Robertse věří a do neexistujících virtuálních lodí investují desítky tisíc korun (viz náš článek).

A jejich počet neklesá, naopak. Za rok 2022 si vývojáři připsali dalších 113 milionů dolarů (cca 2 a půl miliardy Kč), což je oproti předešlému roku nárůst o 30%. Letos by to mohlo být ještě víc, už jsou na šedesáti milionech a to není ještě ani polovina roku.

Součástí hry má být i příběhová střílečka Squadron 42 s účastí hollywoodských herců.

Je otázkou maximálně týdnů, kdy se přehoupnou přes magických 600 milionů dolarů, aktuálně mají 591 (rostoucí číslo můžete pozorovat na oficiální stránce). Třináct miliard korun je pro běžného člověka ryze abstraktní částkou, takovéto hodnoty lítají vzduchem snad jen při sestavování státního rozpočtu. Portál Player Auctions ale přišel se srovnáním, které na první pohled pochopí každý fanoušek videoher. Star Citizen už totiž spotřeboval více peněz než hity Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 a Grand Theft Auto 5 dohromady.

Tyto tituly nebyly zvoleny náhodně, ve svých žánrech patří k absolutní špičce a jejich vývojáři jsou známi svým puntičkářstvím (například Red Dead Redemption 2 simuluje změnu velikosti koňských varlat v závislosti na okolní teplotě) a patří mezi vůbec nejdražší hry historie. Přesto je Star Citizen s přehledem překonává a ještě mu nějaká ta miliarda korun zbývá.

Vypovídá to především o tom, že vývojáři mají obrovské ambice a touží udělat nejlepší vesmírný simulátor vůbec. Otázkou ovšem zůstává, jestli by přeci jen nebylo lepší držet se při zemi. Dlouhý vývoj se ještě rozhodně nechýlí ke konci a na každou dokončenou funkcionalitu jsou oznámeny další dvě plánované. Spousta lidí poukazuje, že už se řeší zbytečné detaily, například realistické muchlání ložního prádla (viz náš článek) ve vesmírném simulátoru ocení jen málokdo.

Přicházející Starfield toho sice bude umět mnohem méně, nakonec se však možná ukáže, že to tak lidem stačí.