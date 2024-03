Původní S.T.A.L.K.E.R. vyšel na konzolích, další díl bude ještě letos

Právě vyšla kolekce konzolových portů všech tří her ze série S.T.A.L.K.E.R. s podtitulem Legends of the Zone – i s českými titulky. Hráči na PlayStation a Xboxu se tak mohou po letech poprvé podívat do čarokrásné Zóny.

Já už tam na vás budu s překladem Shadow of Chornobyl čekat.