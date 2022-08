Hacker zveřejnil záběry z nevydané ukrajinské hry, vývojáři prý zradili Rusy

Válka na Ukrajině již trvá téměř půl roku, její intenzita ovšem neustává. Tu největší zátěž nesou samozřejmě na bedrech frontoví vojáci, svojí troškou do mlýna se ovšem k obraně vlasti snaží přispět každý. Vývojáři ze společnosti GSC Game World, kteří jsou podepsáni pod kultovní sérií S.T.A.L.K.E.R. samozřejmě nejsou výjimkou.

Vzhledem k situaci na Ukrajině je zpoždění S.T.A.L.K.E.R. 2 pochopitelné.

Někteří z nich se přímo účastní bojů, jiní dobrovolničí (viz náš článek), jinak ovšem nepřestávají dělat to, v čem jsou nejlepší. Pracují na dalším díle hry a vyzývají své fanoušky k finanční pomoci pro napadenou zemi. Ne každý má ovšem pro jejich vlastenecké zapálení pochopení.

Ruský streamer a hacker, vystupující na internetu pod skromnou přezdívkou „Největší“ (крупнейший), vytvořil pětistránkový pamflet, ve kterém se dotčeně ohrazuje proti tomu, že GSC oficiálně ukončili všechny své aktivity na ruském trhu a tamním hráčům dokonce už i vrací peníze za předobjednávky.

„Každý cent, který jde z daní do Ruské federace, financuje vraždění našich dětí a blízkých, destrukci našich měst,“ vysvětlují zástupci studia své rozhodnutí (viz náš článek) s dovětkem, že jsou si samozřejmě vědomi, že ne každý Rus s válkou souhlasí, ale rozdíly mezi nimi dělat nehodlají, i kdyby to snad bylo technicky možné.

Původní S.T.A.L.K.E.R. je sice už stařičký, v mnoha ohledech však dodnes nepřekonaný,

„Největší“ ovšem s tímto rozhodnutím nesouhlasí. „GSC zavrhli všechny, kteří jejich hry 15 let podporovali a udržovali ji při životě,“ myslí si. Podle něj jsou nyní ruští fanoušci při komunikaci s vývojáři diskriminovaní, nejvíce mu ovšem vadí, že je GSC vybízí k porušování ruských zákonů. Ve svém prohlášení totiž tamní publikum žádá, aby přispěli na podporu ukrajinských vojáků, což je samozřejmě v Rusku zakázané.

Ve vyjádření pro magazín PC Gamer se hacker dále svěřil, že série S.T.A.L.K.E.R. je pro jeho život zcela zásadní. Věnuje jí svůj youtubový kanál, vytváří modifikace, díky ní se prý začal zajímat i o herní vývoj, kvůli paušálnímu bojkotu všeho ruského však nyní hrozí, že si vysněný druhý díl ani nezahraje.

A jak už to tak u herních fanoušků občas bývá (viz náš článek), svoji vášeň ke hře dal najevo tím nejhorším způsobem. Ukradl a zveřejnil na YouTube záběry z konzolové verze dosud oficiálně neoznámeného remasteru prvního dílu S.T.A.L.K.E.R. pro herní konzole.

Ano, na jednu stranu to není pro GSC až zas taková rána, přeci jen první díl vyšel již v roce 2007 a tak jde spíše o záležitost pro pár fajnšmekrů, na tu druhou to minimálně z marketingového hlediska to nevypadá dobře.

Každopádně na vývoj S.T.A.L.K.E.R. 2 tato nepříjemná událost prý nebude mít žádný vliv. „Pořád doufáme v to nejlepší – pro naši hru, pro naši zem, pro celý svět,“ snaží se otočit nepříznivou situaci ve svůj prospěch PR expert GSC Zakhar Bocharov. Nezbývá než držet palce.