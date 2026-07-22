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Xbox zaplatil za exkluzivitu hry Stalker 2 víc než byly náklady na vývoj

Ondřej Zach
  13:00
Vývoj necelé dva roky staré akce Stalker 2: Heart of Chornobyl se zaplatil ještě před jejím vydáním. Postarala se o to lukrativní dohoda s Microsoftem.

Dlouho očekávaný sequel vyšel v listopadu 2024. Studio GSC Game World se už pár dní po premiéře pochlubilo milionem prodaných kopií. Hra však byla dostupná pouze na PC a Xbox Series X/S.

S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC)
71 fotografií

Microsoft si totiž zajistil roční konzolovou exkluzivitu. Jak vyplývá z aktuálního rozhovoru youtubera OLDBoi se zakladatelem studia Serhijem Hryhorovyčem, šlo o nabídku, kterou nešlo odmítnout. Zájem Microsoftu podnítil obrovský počet zhlédnutí herních trailerů.

„Všechny dokumenty k podpisu smlouvy přinesli přibližně za týden,“ uvedl Hryhorovyč. „Vydělali jsme víc, než kolik stála výroba Stalker 2. Investice se nám vrátila ještě před vydáním.“

S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Poslední oficiální prodejní čísla pocházejí z 21. listopadu 2025 (den po vydání na PS5), kdy studio oznámilo 2,9 milionu prodaných kopií. Stalker 2 zaznamenal velký úspěch i v předplatném Game Pass – za pouhé čtyři měsíce se dostal k šesti milionům hráčů.

„Stalker 2 vyžaduje velké množství času, trpělivosti, snahy a přemýšlení, za které vlastně nepřináší dostatečnou odměnu v podobě epických scén nebo dechberoucího příběhu. Náročnějšímu publiku, kterému se nelíbí směřování současného průmyslu s jeho důrazem na filmovost a blbuvzdorností, ovšem nabídne nevšední zážitek. Asi budou občas nadávat, vztekat se a trpět, celkově ale dostanou hru, na kterou budou vzpomínat do konce života,“ napsali jsme v recenzi Stalker 2 na Bonuswebu.

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Xbox zaplatil za exkluzivitu hry Stalker 2 víc než byly náklady na vývoj

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