Stalker 2 už je v plusu, jedná se o seriálu na Netflixu

Stalker 2 překonal milion prodaných kopií krátce po vydání, což je velký úspěch, když vezmeme v potaz, že byl okamžitě dostupný také v předplatném Game Pass, a to na PC i xboxech. Prozatím přitom nevyšel na nejprodávanější „velkou“ konzoli PlayStation 5.

Výsledek blíže okomentoval vlastník studia GSC Game World, ukrajinský podnikatel Maksym Krippa. „Už jsme toho prodali tolik, aby byl projekt ziskový,“ řekl ukrajinské verzi časopisu Forbes a byť neprozradil, jaký byl rozpočet, nastínil alespoň, že vznik hry stál „desítky milionů dolarů“.

„Tým pracoval před vydáním téměř nepřetržitě. Žili tímto projektem, zejména na pozadí války. Chtěli jsme dát zemi naději a hrdost, ukázat všem, že Ukrajinci mohou dělat projekty na tak vysoké úrovni,“ pokračoval Krippa.

Připustil také, že by mohl vzniknout seriál na Netflixu. Ostatně postapokalyptickým seriálům, které vznikly na motivy značek Fallout či The Last of Us, se na obrazovkách daří. Prozatím ovšem stále probíhají jednání.

Díky úspěchu hry už je naopak jistý rozšiřující obsah. Chystají se dvě příběhové expanze, v přípravě je dále multiplayerový režim, který počítá s obvyklými režimy jako Deathmatch a Team Deathmatch.

Stalker 2

Stalker 2 vyšel po mnoha odkladech 20. listopadu 2024. Ačkoliv hra byla plná bugů a i technické zpracování mělo k dokonalosti daleko, srdce hráčů si nakonec získal.

„Náročnějšímu publiku, kterému se nelíbí směřování současného průmyslu s jeho důrazem na filmovost a blbuvzdorností, ovšem nabídne nevšední zážitek. Asi budou občas nadávat, vztekat se a trpět, celkově ale dostanou hru, na kterou budou vzpomínat do konce života,“ napsal Honza Srp v recenzi na Bonuswebu.