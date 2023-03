Hacker vydírá autory Stalkera. Chce, aby se omluvili ruským hráčům

Chystaná střílečka S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl měla podle původních plánů vyjít už loni, vpád ruských vojsk na Ukrajinu však její vývoj notně zkomplikoval a tak budeme rádi, pokud se jí dočkáme alespoň letos. Mnozí vývojáři ze společnosti GSC Gameworld bojují přímo na frontě (a bohužel tam také umírají, viz náš článek), ostatní před válkou utekli a v práci pokračují v dočasném azylu, který jim poskytla Česká republika (viz náš článek).

Jakoby jejich situace nebyla už dost komplikovaná, musí se nyní vypořádat ještě s následky hackerského útoku, během nějž bylo údajně ukradeno veliké množství interních materiálů, včetně kompletního scénáře, popisu filmových scén, konceptů, map a dalších podkladů.

Autor tohoto kyberútoku, vystupující na ruské sociální síti VKontakte pod přezdívkou Nick Frost, nyní hrozí, že všechna tato data vypustí do světa, pokud vývojáři nepřistoupí na jeho neskromné požadavky.

V první řadě chce, aby tvůrci hry přehodnotili svůj postoj k hráčům z Běloruska a Ruska a omluvili se jim za svůj „nedůstojný postoj.“ Za samotnou válku totiž prý nemůžou a tak není nutné jim „kazit hru kvůli politice.“ Dále by pak moderátor oficiálního discordového kanálu měl zrušit jeho trvalý ban, který byl prý udělen zcela bezdůvodně . A aby toho náhodou nebylo málo, tak by ještě rád, aby měl nový S.T.A.L.K.E.R. oficiální podporu ruského jazyka, tak jako předchozí díly série.

Zveřejnění vývojářských podkladů je pro studio vždy velice nepříjemné, hrozí totiž, že vytržením některých scén z kontextu dojde k jejich dezinterpretaci (třeba takoví autoři The Last of Us 2 by mohli vyprávět), troufáme si však tvrdit, že ani tak GSC na požadavky hackera nepřistoupí.

Už v minulosti se totiž nechali slyšet, že s Rusy, bez ohledu na jejich postoj k válce, nechtějí mít společného a dokonce i odmítají jejich peníze (viz náš článek). Ostatně není to poprvé, co se v průběhu posledního roku stali obětí kyberútoku. Pokud se tedy na hru sami těšíte, vřele doporučujeme, abyste byli na internetu obezřetní a raději se od teď všem zmínkám o Stalkerovi důsledně vyhýbali.