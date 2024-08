Bude to hardcore! Půlhodinová ukázka z chystaného Stalkera fanoušky potěší

Datum vydání očekávané střílečky Stalker 2: Heart of Chornobyl bylo na konci července znovu posunuto, už snad ani nelze spočítat pokolikáté (viz náš článek). V tomto případě ale hráči dokázali projevit pochopení, přece jen situace ukrajinského studia GSC je vzhledem k probíhající válce náročná, mnoho z jeho členů se totiž ze svých kanceláří přesunulo na frontu (viz náš článek).

Jako malé odškodnění za neustálé odklady nyní hráči dostali aspoň pořádné, 35minutové video, které podrobně odpovídá na většinu jejich otázek. Jeho zhlédnutí vřele doporučujeme, pokud ale na něj nemáte čas, dovolte mi vypíchnout ústřední myšlenku – žádné zjednodušení pro dnešní zpovykané hráče se nekoná a Stalker bude přesně tak obtížný, jak jsme u něj byli vždycky zvyklí.

Od samotného počátku budeme mít absolutní svobodu, kam se vydat, nebudou zde žádné umělé bariéry, jako jsou vyšší úrovně nepřátel nebo potřeba silnějších zbraní. Ne, ve Stalkerovi se „neleveluje“, nezlepšuje se avatar, ale samotný hráč – tím, jak se učí o chování okolního světa. Je tak potřeba postupovat opatrně a s rozmyslem, ne se po hlavě vrhat do dobrodružství. Umřít zde bude totiž velmi snadné.

Režisér filmových scén (kterých bude přes 3 hodiny) Ingwar Dovgoteles přirovnal zážitek z průzkumu zamořené Zóny k potápění. „První metry jsou prosluněné a nádherné, ale čím hlouběji se ponoříte, tím je chladnější a temnější.“

Po grafické stránce vypadá vše parádně, veterány určitě potěší zpracování inventáře, který bude vyžadovat pečlivý úklid, aby se vám do něj vešlo potřebné vybavení. A že ho bude! Jen zbraní má být 35, většinu z nich pak půjde mnoha způsoby modifikovat.

Celkově ukázka působila propracovaně a atmosfericky, takže už se nemůžeme dočkat 20. listopadu, kdy hra vychází jako součást předplatného Game Pass na PC a poslední generaci xboxů. A to dokonce s českými titulky.