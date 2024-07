Stalker 2 se opět odkládá, ukrajinské studio GSC nestíhá

Vývoj druhého Stalkera (nebo chcete-li S.T.A.L.K.E.R. 2) je od samotného počátku provázen nešťastnými událostmi. Oficiálně ho ukrajinské studio GSC Game World oznámilo už v roce 2010, pak se ale o něm na dlouhé roky přestalo mluvit a všeobecně se mělo za to, že byl projekt v tichosti zrušen.

Vývoj Stalkera 2 zásadně zkomplikovala válka na Ukrajině.

V roce 2018 se ale nečekaně vynořil na světlo světa, a když si ho krátce poté pod svá křídla převzal Microsoft, který z něj udělal svoji exkluzivitu (na playstationech hra jen tak nevyjde), začalo to vypadat zase optimisticky. Jenže pak přišla válka na Ukrajině a s tím nucené stěhování týmu (viz náš článek), hackerská krádež dat a požár v kancelářích, což samozřejmě mělo na vývoj neblahý vliv. A tak se odkládalo a odkládalo a… odkládá se dál. Pokud jste si už v práci naplánovali volno na 5. září, abyste se mohli nerušeně pustit do průzkumu radioaktivní zóny, tak ho zase zkuste zrušit, vývojáři totiž nově počítají až s 20. listopadem.

„Víme, že vás čekání nejspíš unavuje, a opravdu si vážíme vaší trpělivosti. Tyto dva měsíce navíc nám dají možnost opravit víc ‚neočekávaných anomálií‘ (nebo jednoduše ‚chyb‘, jak jim říkáte vy),“ omlouvá se hráčům ředitel vývoje Jevgen Grygorovyč.

Aby to hráčům nebylo tak líto, přidal kratičkou ukázku z aktuálního stavu hry, především ale na 12. srpna přislíbil pořádnou videoprezentaci, kde chce naplno ukázat, na co vše se vlastně budou moct těšit.

My jsme si Stalkera 2 plánovali vyzkoušet na letošním Gamescomu, v tuto chvíli si ale nejsme úplně jistí, jestli za těchto okolností dohodnuté termíny schůzek stále platí. Každopádně vás budeme určitě informovat, Stalker 2 se stále zdá být černým koněm letošního roku.