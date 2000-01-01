Ceněná survival střílečka Stalker 2: Heart of Chornobyl se během letošního roku dočká masivního rozšíření Cost of Hope. Hráči v ní konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý Železný les, inspirovaný Rudým lesem. Příběh se zaměří na konflikt mezi frakcemi Freedom a Duty.
Hlavním hrdinou je opět Skif. Nový příběh totiž probíhá paralelně s kampaní základní hry. Po instalaci DLC se na vašem PDA objeví signál, který spustí novou dějovou linku.
Křehký mír (D4 Treaty) se rozpadá. Hlavním motivem DLC je konflikt mezi frakcemi Duty a Freedom, po němž řada fanoušků volala.
Hráči se opět mohou těšit na nelineární pojetí, přičemž hráčské volby by měly podle vývojářů mít ještě větší dopad na osud klíčových postav, frakcí i celé Zóny.
Hlavním lákadlem jsou dvě nové oblasti, a to ikonická Černobylská jaderná elektrárna a přilehlý Železný les.
Každá oblast má vlastní hub a desítky menších lokací plných nových úkolů a vybavení.
Stalker 2: Cost of Hope vyjde letos v létě na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Oficiální oznámení tentokrát nezmiňuje předplatné Game Pass.
Na Stalker 2: Cost of Hope se začalo pracovat už před vydáním původní hry a není to jediné plánované příběhové rozšíření.
