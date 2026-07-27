Hlavním hrdinou bude opět Skif ze základní hry. Nový příběh totiž probíhá paralelně s kampaní základní hry. Po instalaci DLC se na vašem PDA objeví signál, který spustí novou dějovou linku. Kdy? Datum vydání bylo stanoveno na 20. srpna.
Hráči se mohou těšit, že konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý Železný les, inspirovaný Rudým lesem. Hlavním motivem rozšíření však je konflikt mezi frakcemi Duty a Freedom, po němž řada fanoušků volala. Hráčské volby mají mít ještě větší dopad na osud klíčových postav, frakcí i celé Zóny, slibují vývojáři.
Kromě datadisku se chystá ještě bezplatná aktualizace 2.0 pro základní hru Stalker 2: Heart of Chornobyl, která slibuje řadu oprav, vylepšení a přechod na novou verzi Unreal Engine 5. To by mělo teoreticky přinést lepší stabilitu a výkon. Hovoří se dále o nových zbraních, úkolech i anomáliích, byť konkrétní seznam novinek není v tuto chvíli ještě dostupný.
„Stalker 2 vyžaduje velké množství času, trpělivosti, snahy a přemýšlení, za které vlastně nepřináší dostatečnou odměnu v podobě epických scén nebo dechberoucího příběhu. Náročnějšímu publiku, kterému se nelíbí směřování současného průmyslu s jeho důrazem na filmovost a blbuvzdorností, ovšem nabídne nevšední zážitek. Asi budou občas nadávat, vztekat se a trpět, celkově ale dostanou hru, na kterou budou vzpomínat do konce života,“ napsali jsme v recenzi Stalker 2 na Bonuswebu.
|
Xbox zaplatil za exkluzivitu hry Stalker 2 víc než byly náklady na vývoj