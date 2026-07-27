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Hráči konečně prozkoumají Černobyl. Rozšíření Stalkera 2 klepe na dveře

Ondřej Zach
  15:00
První rozšíření oceňované akce Stalker 2 nese podtitul Cost of Hope. Hráči se v něm vypraví přímo do srdce jaderné elektrárny Černobyl, a to už v srpnu.

Hlavním hrdinou bude opět Skif ze základní hry. Nový příběh totiž probíhá paralelně s kampaní základní hry. Po instalaci DLC se na vašem PDA objeví signál, který spustí novou dějovou linku. Kdy? Datum vydání bylo stanoveno na 20. srpna.

Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope
Stalker 2: Cost of Hope
25 fotografií

Hráči se mohou těšit, že konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý Železný les, inspirovaný Rudým lesem. Hlavním motivem rozšíření však je konflikt mezi frakcemi Duty a Freedom, po němž řada fanoušků volala. Hráčské volby mají mít ještě větší dopad na osud klíčových postav, frakcí i celé Zóny, slibují vývojáři.

Kromě datadisku se chystá ještě bezplatná aktualizace 2.0 pro základní hru Stalker 2: Heart of Chornobyl, která slibuje řadu oprav, vylepšení a přechod na novou verzi Unreal Engine 5. To by mělo teoreticky přinést lepší stabilitu a výkon. Hovoří se dále o nových zbraních, úkolech i anomáliích, byť konkrétní seznam novinek není v tuto chvíli ještě dostupný.

Stalker 2: Cost of Hope

Stalker 2: Cost of Hope

„Stalker 2 vyžaduje velké množství času, trpělivosti, snahy a přemýšlení, za které vlastně nepřináší dostatečnou odměnu v podobě epických scén nebo dechberoucího příběhu. Náročnějšímu publiku, kterému se nelíbí směřování současného průmyslu s jeho důrazem na filmovost a blbuvzdorností, ovšem nabídne nevšední zážitek. Asi budou občas nadávat, vztekat se a trpět, celkově ale dostanou hru, na kterou budou vzpomínat do konce života,“ napsali jsme v recenzi Stalker 2 na Bonuswebu.

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