Žádné exkluzivity pro Stadii nebudou, Google vzdává vývoj her

Spuštění streamovací služby Google Stadia koncem roku 2019 sice skončilo ostudou (viz náš článek), v následujících měsících se však podařilo většinu zásadních problémů vychytat. Nyní je dostupná i v Česku a i když stále neumí vše, co bylo původně slíbeno (nejvyšší detaily ve 4K a 60 FPS), je aktuálně jedním z nejlevnějších způsobů, jak si ve slušné grafice zahrát třeba Cyberpunk 2077 (o našich dojmech z hraní na Stadii si můžete přečíst tady).

Služba Stadia od Googlu je funkční i v Česku.

Ve streamingu her je budoucnost a aktuální nedostatek a do nebeských výšin vyšroubované ceny herního hardwaru tento proces zřejmě urychlí. I to je zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč Google uzavírá své interní studio, které mělo tvořit pro Stadii exkluzivní tituly. Jednak je už tolik nepotřebuje, jednak cena vývoje her roste exponenciálně a jen tak z ničeho chtít konkurovat zavedeným studiím je opravdu obtížné.

Uzavření interních studií je poměrně logické rozhodnutí, i když původní plány Googlu byly ambiciózní. Postavil dvě samostatná studia o celkem 150 lidech, přemluvit ke spolupráci se mu podařilo i známé vývojářky Jade Ramondovou (Assassin’s Creed) či Shannon Studstillovou (God of War). Namísto vlastních exkluzivit se teď Google podle svého prohlášení bude v herním prostředí soustředit na navazování spolupráce s třetími stranami.