Místo nové Lary Strážci Galaxie. Prezentace Square Enix překvapila

Po strhující prezentaci Microsoftu (viz náš článek) jsme dostali jen 45 minut na odpočinek a už se na nás valí další konference. Japonská společnost Square Enix je proslavená především svými příběhovými hrami pro jednoho hráče, pro jaké máme v redakci největší slabost.

Největší komerční potenciál z představených her má bez debat Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Vzhledem k tomu, že značka Tomb Raider letos oslaví 25 let od svého vzniku (viz náš článek), nečekali jsme nic menšího než oznámení dalšího dílu.

K tomu ale bohužel nedošlo. Místo toho jsme zcela nečekaně dostali další hru ze světa Strážců galaxie (Guardians of the Galaxy). Pro fanoušky filmů půjde zřejmě o splněný sen, pro všechny ostatní alespoň o zajímavě vypadající týmovou akci s AAA parametry. A takových není nikdy dost. Na první pohled to vypadá trochu jako loňští Avengers osekaní o všechny zbytečné „live service vychytávky“. Což je rozhodně dobrá zpráva. Vyjít by mělo již 26. října, doufejme, že to dopadne lépe než když se stejnou licenci pokusili zpracovat Telltale (naše recenze)

Po této překvapivé novince se Square Enix obrátili do minulosti. Chystají totiž remasterované verze prvních šesti dílů série Final Fantasy i dalšího klasického JRPG Legend of Mana. Nutno upozornit, že jde skutečně jen o remastery, nikoli remaky, nečekejte tedy, že hry budou splňovat dnes obvyklé parametry. Ostatně o jejich ambicích dostatečně svědčí to, že budou k dipozici i na mobilní telefony.

Ukázky z DLC k loňskému propadáku Marvel’s Avengers (naše recenze) stejně jako další chystané hry pro mobilní telefony jsou přesně ten druh zpráv, který nechceme na E3 konferencích vidět a tak pojďme rovnou k dalšímu potenciálnímu hitu. Tím není nic jiného než toužebně očekávaná novinka od Platinum Games (Nier, Bayonetta...) nazvaná Babylon’s Fall.

Po třech letech od prvního oznámení jsme konečně mohli vidět pořádný trailer ze hry a rukopis slavného studia je v něm jasně patrný. Epický příběh a zběsile akční scény nechybí, jedinou výraznou novinkou oproti předchozím značkám je, že půjde o tzv. live service hru, tedy že namísto uzavřeného příběhu budou tvůrci do hry pravidelně přidávat další a další obsah. Jestli je to dobře nebo špatně už necháme na vás, podle hodnotících „palců“ na youtube to ale vypadá, že jsou fanošuci spíše zklamaní. Možná je to dáno i tím, že jediné platformy, na které hra vyjde, budou playstationy 4 a 5.

K představení nového dílu Life is Strange došlo už v březnu (viz náš článek) a ani nejnovější ukázka nás nezbavila poněkud rozpačitých pocitů. Ano, vypadá to jako Life is Strange, bude se to hrát jako Life is Strange, ale kvůli zcela nevýrazným hlavním postavám to zatím působí jako spíše jako laciný seriál pro smutné teenagery. Ale nestahujme kalhoty před brodem, tato značka postavená na emocích a lidských vztazích se prostě do mainstreamové prezentace E3 nehodí.