Ambiciózní Squadron 42 v nedohlednu, autoři z něj ani nic nechtějí ukázat

Od počátku fenomenální kickstarterové kampaně na vesmírný simulátor Star Citizen, která tvůrcům vynesla více než šest miliard korun, už uběhlo víc než osm let. Za tu dobu jsme se sice dočkali spousty megalomanských slibů, ale reálně dostali jen funknční prototyp bez pořádného obsahu.

Na projektu spolupracuje i herec Mark Hamill.

Ještě v horší situaci jsou pak lidé, kteří přispívali především kvůli slibované příběhové odbočce Squadron 42, protože ti mají v rukou jen naleštěný trailer plný hollywoodských celebrit (viz náš článek). A ještě na dlouho mít budou. Hlavní autor hry Chris Roberts se totiž nechal slyšet, že je hra příliš daleko od vydání, a kdyby něco ukázali již teď, mohlo by to mít negativní dopad na pozdější marketingovou kampaň. „Až to bude, tak to bude,“ cituje server Polygon zkušeného vývojáře, který si evidentně vzal poučení z nešťastného vydání Cyberpunku 2077 (viz náš článek).

Nezbývá než doufat, že hra nakonec skutečně vyjde, čas od času totiž internetem probublá zpráva o tom, že vývojářům docházejí peníze. Zatím se tak ale evidentně nestalo.