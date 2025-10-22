Ubisoft v roce 2021 sliboval remake kultovního prvního dílu Splinter Cell z roku 2002 (dobová recenze Splinter Cell). Kromě nové grafiky chtěli tvůrci modernizovat i některé designové prvky, avšak zachovat původní hratelnost i lineární pojetí. Od té doby o projektu nic moc nevíme, podobně jako u remaku Prince of Persia: Sands of Time, který podle letošních informací stále vzniká.
David Grivel, původní ředitel předělávky Splinter Cellu, opustil projekt rok od oznámení a z Ubisoftu odešel po víc než deseti letech. Po třech letech odešla i jeho nástupkyně Andrea Schmollová. Ubisoft proto zveřejnil aktuálně již nedostupný inzerát, který zachytil Tech 4 Gamers, že hledá dalšího game directora.
V něm se mimo jiné píše: „Jako herní ředitel Splinter Cell budete zodpovědný za atraktivitu herních systémů a interakcí. Jak fungují gadgety? Jak NPC pátrají, když si všimnou něčeho podezřelého? Kolik hluku vydává Sam Fisher, když zneškodňuje nepřítele? Budete nám pomáhat realizovat všechny tyto věci. A co je možná ještě důležitější, budete ladit zážitek, až se všechny tyto věci spojí dohromady. Pomáháte všem prvkům rezonovat na správné frekvenci, abyste zajistili vysoce propracovaný, hardcore stealth zážitek, který přiláká hráče a odmění jejich mistrovství.“
Jakou budoucnost má Splinter Cell pod Ubisoftem, který po investicích čínského Tencentu prochází restrukturalizací, ukáže až čas. Poslední herní díl měl podtitul Blacklist a vyšel v roce 2013.
Aktuálně je na Netflixu dostupný animovaný seriál Splinter Cell: Deathwatch, který diváci převážně hodnotí jako průměr. Ale našel si jich dostatečné množství, zelenou už dostala druhá řada.