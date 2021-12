Kultovní značka Splinter Cell se vrací, chystá se remake prvního dílu

V posledních letech jsme si zvykli sledovat nová oznámení od francouzského Ubisoftu s notnou dávkou despektu. Společnost se totiž vydává směrem, který se konzervativním hráčům příliš nelíbí. Upozadění příběhů na úkor sociálních interakcí, budování až příliš obřích světů s nedostatečným obsahem či neskrývaný důraz na mikrotransakce, aktuálně ještě umocněných podporou neekologických NFT sběratelských předmětů. Aktuální novinka v nás však po dlouhé době vzbudila nekritické nadšení – vrací se totiž superšpión Sam Fisher a s ním i legendární značka Splinter Cell (více o ní v našem retro článku).

První Splinter Cell je jedna z nejdůležitějších her tzv. stealth žánru.

A to dost možná v té nejlepší podobě, jakou je dnešní Ubisoft schopný nabídnout. Na místo rozsáhlého otevřeného světa, ve kterém bychom trávili stovky hodin repetitivním vyzobáváním vykřičníků, se autoři rozhodli remasterovat první díl série. „Aktualizujeme vizuální stránku i některé designové prvky, aby odpovídaly pohodlí a očekáváním hráčů, a zachováme linearitu jako v původních hrách, neuděláme z ní otevřený svět,“ vysvětlil v oznamovacím videu producent hry Matt West a troufám si tvrdit, že je to přesně to, co hráči chtějí slyšet.

První Splinter Cell vyšel v roce 2002 a dal světu jednoho z nejlepších hrdinů počítačových her vůbec. Špión Sam Fisher, promlouvající k hráčům hlasem herce Michaela Ironsida, se v tomto politickém thrilleru snaží uklidnit napětí na gruzínsko-azerbájdžánských hranicích, které by mohly vyeskalovat až v celosvětový konflikt. Přestože hra nese jméno Toma Clancyho, slavný spisovatel se na jeho tvorbě podílel jen okrajově a spíše jen konzultoval nápady, které mu vývojáři předkládali. Říká se, že největší výhrady měl vůči ikonickému trifokálnímu noktovizoru, bez kterého si Fishera ani neumíme představit, nakonec však souhlasil, že pro dobro hratelnosti může zůstat.

Samotná hra je v podstatě klasickou stealth akcí, kdy je hráč odměňován za opatrný přístup a ideálně by na konci mise nikdo neměl poznat, že tam vůbec byl.

Remake poběží na enginu Snowdrop, stejně jako chystaná hra na motivy filmu Avatar:, která v prvních ukázkách vypadá fantasticky. Bohužel to vypadá, že si na výsledek ještě nějakou dobu počkáme, v tuto chvíli neznáme ani přibližné datum vydání.