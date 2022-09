Fiktivní příběh Splinter Cellu o gruzínské válce bude v remaku přepracován

Značka Splinter Cell má sice miliony fanoušků, vydavatelství Ubisoft ji však v podstatě pohřbilo, když poslední díl Blacklist vydalo bezmála před deseti lety. Tato příběhová a dopředu nalajnovaná série (viz náš retro článek) totiž nezapadá do nové koncepce Ubisoftu, který se snaží vytvářet obrovské otevřené světy, kde si každý hráč může užít zábavu podle svého vkusu.

Jediné, co v remaku bude na sto procent je Sam Fisher a jeho ikonický noktovizor.

Nakonec se však návratu elitního agenta Sama Fishera a jeho jednotky Third Echelon přeci jen dočkáme. Nebude to však v novém dílu, ale v kompletním remaku toho prvního z roku 2002. Datum vydání je ještě v nedohlednu, už teď je ovšem jasné, že nepůjde o pouhé převedení dobře známé hry do nové grafiky, jako třeba předvedl nedávno skvělý The Last of Us (naše recenze), ale o poněkud volnější adaptaci, která celou hru zmodernizuje.

A to včetně příběhu, který v Ubisoftu slovy inzerátu „přepisují a aktualizují pro moderní publikum. Chtějí zachovat ducha a témata původní hry a zároveň prozkoumat postavy a svět tak, aby byly autentičtější a uvěřitelnější.“

Těžko říct, jestli půjde pouze o to, udělat vyprávění živější pomocí častějších rozhovorů přes vysílačku, anebo bude zasaženo i do samotného scénáře, který by v dnešní politicky napjaté době mohl vyvolat spoustu nechtěných asociací. Původní hra se totiž většinově odehrává na území Gruzie, kde se hlavní záporák s kouzelným jménem Kombayn Nicholadze zákeřným způsobem dostane do vedení země a následně rozpoutá etnické čistky v sousedním Ázerbájdžánu. Na místo je proto vyslán elitní špion Sam Fisher podporovaný ze zálohy týmem technologických expertů a svým konáním zabrání eskalaci konfliktu.

Ubisoft se opakovaně nechal slyšet, že nedělají politické hry. Splinter Cell je ale špionážní thriller s politickým podtextem.

Vcelku povedená zápletka inspirovaná dílem amerického spisovatele Toma Clancyho je ryzí fikce, obsahuje ovšem množství potenciálně výbušných témat.

Do konfliktu jsou totiž zataženi Rusové, Číňané, NATO i nájemné jednotky vojenských specialistů, někteří lidé by dnes určitě kritizovali i nadšení, se kterým se Spojené státy tak snadno vmísí do interních záležitostí východoevropských států. V roce 2008 navíc Gruzie ve válce s Ruskem přišla o významný kus území v Jižní Osetii.

Ubisoft se v prohlášení vážným tématům vyhýbá jako čert kříži, a nechal se i slyšet, že politika škodí byznysu, ve skutečnosti se mu to ovšem nedaří. Ať to tvůrci popírají jak chtějí Far Cry 6 je evidentní paralelou politické situace na Kubě a Watch Dog Legion zase obžalobou nadnárodních korporací. Nového scenáristu každopádně čeká těžký úkol…