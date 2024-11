Špionážní film Splinter Cell s Tomem Hardym byl zrušen

Špionážní akce ze série Splinter Cell spadají do éry, kdy hráči měli francouzský Ubisoft docela rádi. První díl vyšel v roce 2002 (dobová recenze na Bonuswebu), poslední, s podtitulem Blacklist, v roce 2013.

Ubisoft už v roce 2012 oznámil záměr vytvořit film, o který by se postarala interní filmová a televizní divize ve spolupráci s produkční společností New Regency. Dvanáct let uběhlo a dnes přichází ne až tak překvapivá zpráva, že z filmu nic nebude.

Agenta Sama Fishera měl ztvárnit Tom Hardy. Splinter Cell: Blacklist je už jedenáct let starý.

Podle producenta Basila Iwanyka byl projekt zrušen, protože to „nedokázali udělat správně“. „Ten film by byl úžasný … Jen se to nepovedlo, scenáristicky ani rozpočtově. Ale mělo to být skvělé. Existovalo milion různých verzí, ale mělo to být drsné a úžasné,“ řekl podle serveru The Direct.

Hlavního hrdinu filmu, tedy agenta Sama Fishera, měl ztvárnit herec Tom Hardy. Jako šéf jednotky 4th Echelon měl zlikvidovat nepřátele, kteří stupňovali teroristické útoky vůči Spojeným státům. „S filmovou hvězdou, jakou je Tom Hardy, a nadaným spisovatelem Ericem Singerem Warrenem vím, že fanoušci nebudou zklamáni,“ věřil tehdy Brad Weston, ředitel New Regency.

Sam Fisher se přesto na televizních obrazovkách objeví. Jen to nebude film, ale seriál, a ne hraný, ale animovaný. Jmenuje se Splinter Cell: Deathwatch a k dispozici by měl být brzy na Netflixu. Prozatím se můžete podívat na první teaser.