Skvělý špionážní thriller Splinter Cell: Chaos Theory je dočasně zdarma

Fanoušci volají po návratu série Splinter Cell (více o ní viz náš podrobný článek) už dlouhých 8 let, Ubisoft však bohužel poslední dobou dává důraz spíše na hry odehrávající se v obrovských otevřených světech. Jedinou možnost, jak si zahrát za speciálního agenta Sama Fishera, tak bohužel v poslední době představovala jen jeho krátkodobá speciální mise v Ghost Recon: Wildlands.



Jestli ho ale chcete zažít ve vrcholné formě, máte nyní díky Ubisoftu jedinečnou možnost, na svých stránkách totiž rozdává třetí díl Chaos Theory zcela zdarma. Hru si můžete přidat do knihovny v jejich obchodě Uplay (odkaz), poté už vám zůstane napořád.

A rozhodně byste tak učinit měli, podle mnohých jde totiž o nejlepší díl celé série. Příběh se točí konkrétně kolem informační války v roce 2007, do níž se přímo zapojí Severní Korea a proti ní stojící Japonsko. Nebezpečí sice zpočátku není tak evidentní, ovšem jak už to tak ve hrách inspirovaných dílem spisovatele Toma Clancyho bývá, v sázce je brzy osud celého světa (více viz naše recenze).

Hratelnost se klasicky skládá především z plížení ve stínech a nenápadné likvidace nepřátel, dojít však může i na ostré přestřelky. Jelikož se hra odehrává převážně ve tmě, vypadá docela slušně i z dnešního hlediska, navíc má jen minimální nároky na hardware. Co nezestárlo vůbec. je pak skvělý soundtrack brazilského DJ Amona Tobina, jehož zlověstné beaty se zařezávají do uší stejně ostře jako před šestnácti lety, kdy hra vznikla.

Jednoznačně doporučujeme.