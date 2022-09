Splatoon 3 zlomil v Japonsku rekord. Za tři dny prodal miliony

Splatoon 3 si připsal za pouhé tři dny v obchodech 3,45 milionu prodaných kusů, a to mluvíme pouze o Japonsku. Započítány jsou krabicové i digitální prodeje dohromady. Žádná jiná hra na Switch dosud neměla v zemi vycházejícího slunce tak vysoké úvodní prodeje jako právě třetí Splatoon.

Splatoon debutoval v roce 2015 na nepříliš úspěšném Wii U, přesto během let dosáhl na téměř pět milionů prodaných kusů a zařadil se mezi nejprodávanější hry na této platformě. Splatoon 2 vyšel v roce 2017 na Switch a s víc než třinácti miliony prodaných kusů to byl jasný hit. V žebříčku nejprodávanějších switchových her mu náleží dvanáctá pozice.

Pro zajímavost, Splatoon 2 vyšel v červenci a začátkem následujícího roku měl v Japonsku lehce přes dva miliony prodaných kusů (z toho 1,88 milionu fyzicky a 150 tisíc digitálně). Není to ovšem zase tak překvapivé – konzole Switch šla do prodeje v březnu 2017, zatímco dnes, o pár let později, už má na kontě prodaných přes 111 milionů kusů celosvětově.

„Splatoon 3 je zkrátka lepší a robustnější hrou než Splatoon 2. Jak jsem se postupně prokousával různými částmi hry, můžu opět říct, že obsahu je dost natolik, že trojka v názvu je ospravedlnitelná. Jediné, co chybí, je nějaká výrazná novinka, jakou byl například kooperativní režim Salmon Run ve dvojce,“ napsal jsem v recenzi hry na Bonuswebu.