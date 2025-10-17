Rčení „ševče, drž se svého kopyta“ je v posledních letech přiléhavé i ve videoherním průmyslu. Možná si ještě vzpomenete na loňský spektakulární propadák Concord, který byl vypnut krátce po vydání. Ostatně začátkem letošního roku jsme psali, že Sony sázka na průběžně vydělávající live service hry těžce nevyšla, zrušeno či vypnuto jich bylo už osm z dvanácti plánovaných. Ale spálili se i další.
Zkušení vývojáři, kteří prosluli výbornými příběhovými hrami, byli rozhodnutím managementu nuceni léta pracovat na projektech, které neměly budoucnost. A jak to vypadá, další takový bude u týmu studia Quantic Dream. Na svém kontě má pecky Heavy Rain či Detroit: Become Human a léta už pracuje na stále tajemném projektu Star Wars Eclipse.
Aktuálně ovšem u fanoušků narazili s odhalením hry Spellcasters Chronicles, což má být free 2 play týmová 3rd person MOBA, v níž se hraje tři na tři. Fanoušci nešetří kritikou, palce dolů na YouTubu u videa výrazně převažují. „Nepoučili se z Concordu,“ „Proč?“ či „Dnes není apríl“, jsou některé z mnoha reakcí.
Negativnímu přijetí nepomohla ani informace od známého insidera Toma Hendersona, že hra původně vznikala na mobily.
V žánru MOBA je navíc těsno, už před lety v něm neuspěl ani dobře hratelný Heroes of the Storm od Blizzardu. To samé platí o hrdinských střílečkách. Že by se nyní prosadila genericky vyhlížející fantasy od Quantic Dream, se zdá velmi nepravděpodobné.
Pokud vás ovšem hra zaujala, ještě letos proběhne uzavřená beta na PC. Na oficiálních stránkách můžete zde vyjádřit zájem o účast. V redakci už jsme se každopádně začali modlit, aby očekávaný neúspěch nevedl ke konci celého studia. Byla by to škoda.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-15 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.