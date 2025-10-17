Tvůrci špičkových příběhovek představili novou hru. A tvrdě narazili

Ondřej Zach
  11:56
Studio Quantic Dream, které proslulo vynikajícími příběhovými hrami Heavy Rain či Detroit: Become Human, představilo novou hru. A u fanoušků pořádně narazilo, protože je to něco úplně jiného.

Rčení „ševče, drž se svého kopyta“ je v posledních letech přiléhavé i ve videoherním průmyslu. Možná si ještě vzpomenete na loňský spektakulární propadák Concord, který byl vypnut krátce po vydání. Ostatně začátkem letošního roku jsme psali, že Sony sázka na průběžně vydělávající live service hry těžce nevyšla, zrušeno či vypnuto jich bylo už osm z dvanácti plánovaných. Ale spálili se i další.

Spellcasters Chronicles
Spellcasters Chronicles
Spellcasters Chronicles
Spellcasters Chronicles
13 fotografií

Zkušení vývojáři, kteří prosluli výbornými příběhovými hrami, byli rozhodnutím managementu nuceni léta pracovat na projektech, které neměly budoucnost. A jak to vypadá, další takový bude u týmu studia Quantic Dream. Na svém kontě má pecky Heavy Rain či Detroit: Become Human a léta už pracuje na stále tajemném projektu Star Wars Eclipse.

Aktuálně ovšem u fanoušků narazili s odhalením hry Spellcasters Chronicles, což má být free 2 play týmová 3rd person MOBA, v níž se hraje tři na tři. Fanoušci nešetří kritikou, palce dolů na YouTubu u videa výrazně převažují. „Nepoučili se z Concordu,“ „Proč?“ či „Dnes není apríl“, jsou některé z mnoha reakcí.

Negativnímu přijetí nepomohla ani informace od známého insidera Toma Hendersona, že hra původně vznikala na mobily.

Fanoušci si neberou servítky

V žánru MOBA je navíc těsno, už před lety v něm neuspěl ani dobře hratelný Heroes of the Storm od Blizzardu. To samé platí o hrdinských střílečkách. Že by se nyní prosadila genericky vyhlížející fantasy od Quantic Dream, se zdá velmi nepravděpodobné.

Pokud vás ovšem hra zaujala, ještě letos proběhne uzavřená beta na PC. Na oficiálních stránkách můžete zde vyjádřit zájem o účast. V redakci už jsme se každopádně začali modlit, aby očekávaný neúspěch nevedl ke konci celého studia. Byla by to škoda.

