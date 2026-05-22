Generická akce od mistrů příběhů končí. Měla přitom financovat nové Star Wars

Ondřej Zach
Máte tu oficiálně další herní propadák. Konec hlásí týmová akční strategie Spellcasters Chronicles od zkušeného studia Quantic Dream, které se na herní scéně prosadilo svými příběhovými hrami.

Spellcasters Chronicles je na první pohled generická týmová akce 3 na 3, která se inspiruje žánrem MOBA. Koncem února vyšla v předběžném přístupu na Steamu, v květnu už hlásí konec. Hrát půjde do 19. června 2026, poté budou vypnuty servery. Studio vrátí na požádání veškeré peníze, které lidi během předběžného přístupu utratili.

„Hra v dnešním obzvláště náročném tržním prostředí nedosáhla potřebného počtu hráčů k zajištění její dlouhodobé udržitelnosti. Proto jsme se rozhodli přesunout naše úsilí na jiné projekty,“ oznámili tvůrci.

„V rámci tohoto rozhodnutí studio provede interní reorganizaci. Jsme plně odhodláni zvládnout tento přechod spravedlivě, s péčí a respektem a budeme upřednostňovat interní přeřazení, kdekoli to bude možné, abychom podpořili naše další produkce. Vývoj hry Star Wars Eclipse tímto rozhodnutím není ovlivněn a pokračuje podle plánu.“

Osud zmíněné hry Star Wars Eclipse, která byla oznámena už v roce 2021, však zajímá hráče nejvíc. Studio sice tvrdí, že se nic neděje, z dřívějších zpráv však víme, že situace tak růžová není.

Studio financuje čínský gigant NetEase, který nechce do pomalého vývoje Star Wars Eclipse investovat další peníze, které by proces urychlily. Pomoci měla právě bokovka Spellcasters Chronicles, která však selhala. Na Steamu ji před třemi měsíci hrálo ve svém maximu pouhých 888 lidí souběžně, což je na free 2 play titul naprostá katastrofa. V době psaní článku bylo ve hře 24 lidí.

Osud příběhové hry s větvícími se dějovými linkami tak mají ve svých rukách čínští manažeři. Studio Quantic Dream přitom dalo hernímu světu pecky jako Heavy Rain či Detroit: Become Human.

