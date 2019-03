Čeští Space Engineers jsou po šesti letech hotoví, už prodali miliony

Těžko uvěřit, že už je to skoro šest let od doby, co jsme si poprvé mohli zahrát Space Engineers. I když zahrát... více než o klasickou hru jde o virtuální stavebnici, která umožňuje kreativním lidem pustit svoji fantasii ze řetězu.

Space Engineers

Hra tehdy vyšla nedodělaná v módu předběžného přístupu a vývojáři do ní většinu funkcí dodělávali až za pochodu, přesto si rychle našla své publikum. A to nebylo zrovna malé. Po roce od vydání mohli její autoři slavit milion prodaných kopií a studiu Keen Software, které mělo do té doby na kontě jen nijak výjimečnou střílečku Miner Wars, se najednou začalo mluvit po celém světě. To jim zajistilo dostatek prostředků na rozvoj a i když původní myšlenka zůstala zachovaná, samotná hra se změnila k nepoznání.

S přidáváním nových funkcí by však šlo pokračovat do nekonečna, někde proto bylo potřeba nakreslit čáru. A tak 28. února 2019 vyšli Space Engineers v ostré verzi. Dá se tak předpokládat, že k dosavadním třem milionům kopií ještě mnoho přibude. Na to, že jde o dílo nezávislého studia, je to fascinující úspěch. Pokusme se nyní podívat, kde jsou jeho hlavní příčiny.

1. Kreativita bez hranic

Když to hodně zjednoduším, jsou Space Engineers v podstatě jen mnohem sofisitikovanější Minecraft. Autoři nabízejí obrovské množství „kostiček“ a nekonečný svět, v němž má hráč dostatek prostoru realizovat všechny své nápady. Mottem firmy Keen Software je „potřeba tvořit“ („need to create“), a tak je hra oblíbená především u tzv. hračičků.

2. Realističnost

Přes výše zmíněnou hravost kladou Space Engineers důraz na co největší realističnost. Základem hry je voxelový engine VRAGE 2.0, který zaručuje, že se všechny herní objekty chovají podle skutečných fyzikálních zákonů. Vše, co můžete postavit, můžete také rozbít a i když jde o vědeckofantastickou hru, neobsahuje žádné technologie, které by neměly základ v aktuálním výzkumu. Využití hry jako učební pomůcky se tak vyloženě nabízí.

3. Práce s komunitou

Space Engineers byla vůbec jednou z prvních her, která dokázala využít předností programu předběžného přístupu (early access). Autoři od začátku otevřeně komunikovali o svých plánech a naslouchali svým fanouškům. Ti tak získali pocit, že se mohou na výrobě hry nepřímo podílet, což u hry vytvořilo silnou komunitu.

Za šest let vývoje vzniklo více než 200 updatů, které přinesly spoustu věcí, jež by možná samotné tvůrce ani nenapadly. A pokud se snad na nějakou funkci nedostalo, tak si ji díky snadné modifikovatelnosti hry mohli lidé vyrobit sami. Žádný div, že mnozí fandové ve hře strávili tisíce hodin.

4. Je to stále především hra

Space Engieers se tváří velice vážně, ale v jádru je to stále „jen“ hra. Velice zábavná hra, nutno říct. Vedle kreativního módu je tu i survival režim, který je v podstatě klasickým vesmírným dobrodružstvím, založeným na průzkumu neznámého vesmíru. Musíte se snažit přežít na nehostinných planetách, sbírat potřebné zdroje, dokonce tu jsou i přísně lineární příběhové scénáře. Důležitou vlastností je pak i multiplayer, který může mít mnoho forem od kooperačních až po kompetetivní.

Space Engineers svým autorům vydělali spousty peněz. Zakladatel studia Marek Rosa se vedle středověké variace na stejné téma (Medieval Engineers) pustil do studia a tvorby umělé inteligence ve svojí další firmě Good AI. S tou má nyní velké plány, neznamená to však, že by s hrami skončil. Naopak, vývoj Space Engineers bude ještě nějakou dobu pokračovat a kdo ví, třeba se od Keen Software někdy dočkáme i nějaké další novinky.