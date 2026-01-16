Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Ondřej Zach
  9:17
Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její první oficiální fotografii.
Sophie Turnerová jako Lara Croft

Sophie Turnerová jako Lara Croft | foto: Amazon

Angelina Jolie jako Lara
Angelina Jolie jako Lara
Angelina Jolie jako Lara
Lara Croft: Tomb Raider – film z roku 2001
200 fotografií

Turnerová se na roli Lary po fyzické stránce připravovala zhruba rok. Postavu jejího strýce ztvární Jason Isaacs, komorníka Bill Paterson a v seriálu si mimo jiné zahraje i Sigourney Weaverová.

Natáčení právě začalo, výsledek diváci uvidí možná už letos koncem roku. Showrunnery jsou Phoebe Waller-Bridge a Chad Hodge, první epizody zrežíruje Jonathan van Tulleken.

Angelina Jolie

Alicia Vikanderová

Vůbec poprvé Laru na filmovém plátně ztvárnila Angelina Jolie, a to ve filmech Lara Croft – Tomb Raider (2001) a Lara Croft – Tomb Raider: Kolébka život (2003).

V roce 2018 si Laru zahrála Alicia Vikanderová ve snímku Tomb Raider. Filmový příběh, založený zejména na restartované linii Survivor, Laru vykresluje jako jednadvacetiletou dívku, která po zmizení svého otce odmítla převzít otěže jeho obchodního impéria.

V podání které herečky se vám Lara líbí nejvíc?

celkem hlasů: 794

Co se her týče, v přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání se chystá na letošek. Příští rok vyjde Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Catalyst

Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

