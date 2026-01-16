Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?

Turnerová se na roli Lary po fyzické stránce připravovala zhruba rok. Postavu jejího strýce ztvární Jason Isaacs, komorníka Bill Paterson a v seriálu si mimo jiné zahraje i Sigourney Weaverová.
Natáčení právě začalo, výsledek diváci uvidí možná už letos koncem roku. Showrunnery jsou Phoebe Waller-Bridge a Chad Hodge, první epizody zrežíruje Jonathan van Tulleken.
Vůbec poprvé Laru na filmovém plátně ztvárnila Angelina Jolie, a to ve filmech Lara Croft – Tomb Raider (2001) a Lara Croft – Tomb Raider: Kolébka život (2003).
V roce 2018 si Laru zahrála Alicia Vikanderová ve snímku Tomb Raider. Filmový příběh, založený zejména na restartované linii Survivor, Laru vykresluje jako jednadvacetiletou dívku, která po zmizení svého otce odmítla převzít otěže jeho obchodního impéria.
Co se her týče, v přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání se chystá na letošek. Příští rok vyjde Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).