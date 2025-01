Výrazné změny ve vedení Sony, PlayStation už má jen jednoho bosse

Vedením celé společnosti Sony byl od 1. dubna pověřen Hiroki Totoki, který je ve firmě zaměstnán od roku 1987, píše Variety. V posledních letech zastával pozici provozního a finančního ředitele Sony Group.

Totoki prohlásil, že chce navázat na úspěchy svých předchůdců, kteří navýšili hodnotu společnosti, a držet se stanoveného plánu: „Tvůrčí vize zábavy“. Ten si vedení stanovilo loni a nastiňuje plány pro následujících deset let.

Pro nás zajímavější je změna, která se odehrála v Sony Interactive Entertainment (SIE), pod níž spadá hlavně PlayStation. Když loni z pozice prezidenta a CEO odešel Jim Ryan, jeho pozici obsadili dva lidé – Hermen Hulst a Hideaki Nishino. Od 1. dubna už SIE ovšem povede pouze jeden z nich, a to Hideaki Nishino.

„Technologie a kreativita jsou dvě naše nejsilnější stránky, protože se i nadále zaměřujeme na vývoj zábavy pro každého. Budeme pokračovat v rozvoji komunity PlayStation novými způsoby, jako je například rozšiřování IP, a zároveň přinášet ty nejlepší technologické inovace,“ řekl Nishino.

Hermen Hulst neodchází, zůstane CEO Studio Business Group a povede PlayStation Productions. Bude mít tedy dále na starost vývoj, vydávání a obchodní operace SIE v oblasti first party obsahu.

Změny přicházejí ve chvíli, kdy už je zřejmé, že před třemi lety oznámená sázka na velký počet live service her, které by průběžně vydělávaly peníze, se ukázala jako lichá. Osm z dvanácti plánovaných her už totiž bylo zrušeno, ztráty jsou minimálně stovky milionů dolarů. Spekuluje se, že značný podíl na tom mají právě špatná manažerská rozhodnutí Hermena Hulsta.

Co se her týče, na letošek se chystá očekávaná samurajská akce Ghost of Yōtei, která se pokusí navázat na fantastickou Ghost of Tsushima. Většina plánovaných her prozatím nemá datum vydání, pravděpodobně se ovšem dočkáme například slibné týmovky Marathon od Bungie. Naopak multiplayrová heist akce Fairgames smrdí průšvihem na úrovni Concordu. A nové sci-fi Intergalactic: The Heretic Prophet od studia Naughty Dog letos s největší pravděpodobností nevyjde. Překvapit by naopak mohl Death Stranding 2.