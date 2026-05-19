O tom, že se PlayStation chystá změnit strategii, informoval známý insider Jason Schreier už v březnu. Nyní nový směr potvrdilo přímo vedení PlayStationu.
„Generální ředitel divize PlayStation Studios Hermen Hulst oznámil v pondělí ráno na interním setkání zaměstnancům, že příběhové hry pro jednoho hráče od této společnosti budou nyní exkluzivně dostupné na platformě PlayStation,“ napsal Schreier.
Vedení PlayStationu se před lety rozhodlo zaměřit se na live service hry a získat nové hráče vydáváním svých her na PC. Obě strategie selhaly. Symbolem neúspěchu se stala střílečka Concord, která byla vypnuta už 14 dní po zahájení prodejů. Vývoj přitom trval osm let a spolkl minimálně 200 milionů dolarů. Nedařilo se ovšem ani jiným titulům, což vyústilo v propouštění.
Za očekáváním ovšem zůstaly i prodeje portů na PC, zejména těch novějších. Například Marvel’s Spider-Man 2 hrálo na Steamu souběžně jen 28 189 hráčů naráz. Vzhledem k síle a popularitě značky se čekal výrazně větší úspěch.
PlayStation se tak vrací zpátky ke kořenům. Své příběhové hry pro jednoho hráče už bude používat pouze jako lákadlo do svého ekosystému, užijí si je tedy jen hráči na konzolích PlayStation. Naproti tomu multiplayerové hry bude vydávat dál i na konkurenčních platformách.
Mimochodem, víte, která hra od PlayStation Studios je na Steamu s přehledem nejúspěšnější? Je to multiplayerová akce Helldivers 2, která strčila do kapsy Spider-mana i Kratose z God of War. Helldivers 2 jsou také jediný úspěch z původní iniciativy, která měla podle tehdejšího šéfa Jima Ryana „změnit obchodní strukturu společnosti“.