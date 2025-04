Od 14. dubna se v Evropě zvedla doporučená maloobchodní cena základního digitálního modelu PlayStationu 5 z 449,99 eura na 499,99 eura, což je zhruba 12 500 korun. Jak zareagují čeští obchodníci, ukážou následující dny a měsíce.

„Vzhledem k náročnému ekonomickému prostředí, včetně vysoké inflace a kolísajících směnných kurzů, učinila společnost SIE nelehké rozhodnutí zvýšit doporučenou maloobchodní cenu konzole PlayStation 5 na vybraných trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA), v Austrálii a na Novém Zélandu,“ píše se na blogu Sony.

Cena nejvýkonnějšího modelu PlayStation 5 Pro se nemění, stejná zůstává i cena standardního modelu PlayStation 5 s blu-ray mechanikou. Cena externí diskové mechaniky pro modely Slim a Pro se naopak snižuje na 79,99 eur, což je zhruba 2 000 korun.

Cena modelů s diskovou mechanikou a Pro se nemění.

Není to u této generace poprvé, co dochází ke zdražení konzolí, a to nejen těch do Sony. Dřívější praxe, kdy herní konzole na trhu postupně zlevňovaly, v náročnějších ekonomických časech neplatí.

Například předobjednávky na novou herní konzoli Switch 2 od Nintenda byly ve Spojených státech a Kanadě kvůli clům prezidenta Donalda Trumpa odloženy. Někteří experti očekávají zdražení, jiní se domnívají, že Nintendo bude Switch 2 prodávat krátkodobě se ztrátou.