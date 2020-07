Sony koupilo podíl v Epicu za čtvrt miliardy dolarů

Není bohužel známo, jak velký podíl Sony za svých 250 milionů dolarů (téměř 6 miliard Kč) dostala, rozhodně však bude menšinový. V roce 2012 totiž čínský Tencent dostal za 330 milionů dolarů (necelých 8 miliard Kč) 40 %, to však bylo ještě před masivním úspěchem Fortnite. Podle analytika Daniela Ahmada by teď nemělo jít ani o 2 %.

Dočkají se PC hráči i Bloodborne, jak se poslední dobou hodně spekuluje?

Stejně tak není zcela jisté, co tím Sony sleduje. Mohou PC fanoušci doufat, že se na jejich platformě objeví některé další s dosavadních playstationových exkluzivit? Ještě nedávno to bylo nemyslitelné, ovšem letos si už mohou zahrát Detroit, Death Stranding a Horizon Zero Dawn. Pokud k tomu dojde, nebudou další takové hry exkluzivitami pro Epic Store?

Nebo jde Sony především o engine Unreal, který už je ovšem dávno přislíben i vývojářům pro konkurenční Xbox?

Nejpravděpodobnější varianta je, že jde především o Fortnite. Podle serveru Venture Beat ředitel Epicu Tim Sweeney řekl, že obě firmy sdílí vizi trojrozměrných sociálních zážitků, které povedou ke sblížení světů hudby, filmu a her. Co jiného je party ostrov ve Fortnite, kde již nějakou dobu probíhají virtuální koncerty a promítání filmů? Sony má díky svým zábavním divizím k dispozici opravdu bohatou nabídku obsahu. Nezbývá než si počkat, co mají obě vizionářské společnosti v plánu.