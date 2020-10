Nová verze Solitaire má špionský příběh a neonovou grafiku

Nevinná karetní hříčka Solitaire je nedílnou součástí operačního systému Windows již 30 let. Tehdy sloužila především jako výukový nástroj pro ovládání myši, mnozí kancelářští zaměstnanci si s ní však krátí volné chvíle v práci dodnes. Mike Bithell, autor nezávislých hitů Thomas Was Alone a John Wick Hex, nyní kolem dobře známého konceptu dokázal postavit i špionážní thriller.

V The Solitaire Conspiracy hráč vedle klasického vykládání kartiček do postupek odhaluje střípky napínavého příběhu o boji proti zrádným agentům. Doře známá pravidla jsou doplněna o speciální schopnosti některých karet, není to však nic obtížného a kdo zná originál, nebude mít s pochopením větší problémy. Příběh je prezentován i pomocí nehratelných filmových sekvencí.

Vizuální stránka je zajímavá, kromě futuristicky laděných karet hru zdobí detailní ilustrace obličejů a neonové efekty při hraní karet.

Dosavadní reakce hráčů jsou nadšené a 92% lidí udělilo kladné hodnocení. Za zhruba 200 Kč se o kvalitách hry můžete přesvědčit sami, a to na Steamu i Epic Store.