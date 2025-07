Zemřel streamer PatmanQC. Přišel o ruce a nohy, ale ne o lásku k retro hrám

S Patrickem Davisem se život nemazlil. V roce 2015 mu lékaři diagnostikovali vzácné pneumokokové onemocnění, jehož následkem mu museli amputovat ruce a nohy.

Když se tehdy po třech týdnech v kómatu probudil v nemocniční posteli, zdrtilo ho, že už nic nebude jako dřív. Lékaři mu sice zachránili život, ovšem jako servisní technik, což dělal celý život, si už vydělávat nemohl. Co hůř, vypadalo to, že se bude muset rozloučit i se svými koníčky založenými na jemné a přesné motorice. Už od dětství totiž miloval kuželky a videoherní automaty, z těchto pro mnohé infantilních koníčků už nikdy nevyrostl.

Youtuber PatmanQC natáčel videa do poslední chvíle.

Jenže Patrick se nevzdal. Stálo ho to sice obrovské úsilí, ale i kvůli podpoře od manželky a svých dvou dětí v sobě našel sílu bojovat. Díky protézám se naučil chodit, pomocí softwaru pro převod řeči do textu čile komunikoval po internetu s celým světem. Nakonec se znovu naučil i hrát. Jak bowling, tak i videohry. A byl v tom s největší pravděpodobností daleko lepší než vy.

Co víc, aby jen nepřešlapoval na místě, rozhodl se stát videoherním youtuberem. Vybíral si hlavně méně profláklé tituly, i tak se mu v průběhu let podařilo nasbírat téměř 100 tisíc odběratelů, mnozí z nich mu pak přispívali drobné finanční částky přes komunitní server Patreon.

Navzdory svému handicapu dokázal Patrick hrát bowling, pinball i arkádové automaty.

Jeho nehynoucí optimismus navzdory tragickým událostem mě zaujal už před lety, kdy jsme si při přípravě článku vyměnili pár mailů. „Prostě jsem se musel přizpůsobit, stejně jako ve všech ostatních aspektech běžného života,“ napsal mi tehdy na můj neomalený dotaz, jak to dělá, že je schopný hrát bez prstů staré videohry, nad jejichž náročností by spousta dnešních děti zaplakala. Díky lehce modifikovanému xboxovému ovladači se mohl pustit prakticky do jakéhokoliv žánru, opravdový problém prý představovali jen střílečky z pohledu z vlastních očí. Více než o sobě raději mluvil o hrách, byl nekonečnou studnicí vědomostí, pročež byl i oblíbeným hostem na tematických konferencích.

A svému koníčku se věnoval prakticky až do poslední chvíle, kdy se jeho zdravotní stav začal vážně zhoršovat. Poslední video na svůj kanál umístil před dvěma týdny, žádné další už bohužel nepřidá, dne 7. července totiž ve věku 53 let zemřel.

Smutná zpráva zasáhla celou retro herní komunitu, jeho odchod ze světa ale bude stylový. „Rodina žádá všechny, aby si na pohřeb vzali svůj nejlepší batmanovský, bowlingový, wrestlingový nebo retro herní oděv,“ píše se v oficiálním online parte, která se rychle plní kondolencemi z celého světa.

Herní svět přišel o velikou osobnost, která sice na počty sledujících nemohla konkurovat dnešní streamerské „elitě“, na rozdíl od ní však jeho tvorba zůstane nadčasově relevantní.