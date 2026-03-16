Karetní fenomén je zpět v plné síle. Za jediný týden pohltil miliony hráčů

Slay the Spire 2 je opět návyková kombinace karetní hry a průchodu věží, v níž na vás čekají peníze, relikvie, různá tajemství a samozřejmě spousta nepřátel. A také postupné vylepšování balíčku. Tvůrci zvolili poměrně konzervativní pokračování, které přesně odpovídá očekávání hráčů.
Hru hrálo na Steamu v jeden okamžik 574 638 hráčů a zatím nápor nepolevuje. Pro srovnání, u loňského českého hitu Kingdom Come 2 se maximum na Steamu vyšplhalo na 256 206 souběžně hrajících. Tvůrci prozradili, že prodeje po týdnu překonaly hranici tří milionů kopií a hráči zahájili více než 25 milionů runů.
„Náš tým nesmírně těší, že tolik lidí projevilo zájem o to, na čem jsme pracovali posledních 5 let – ale naše cesta teprve začíná! Víme, že jste zvědaví, jaké velké aktualizace obsahu se chystají, ale v tuto chvíli vám kromě toho, co jsme již potvrdili (alternativní akty pro akty 2 a 3, více karet, události a další obsah atd.), neposkytneme žádný konkrétní časový plán ani roadmapu pro obsah na vysoké úrovni,“ uvedli autoři.
„Velmi si vážíme veškeré vaší zpětné vazby, která nám již pomohla opravit některé softlocky a další problémy. Vyvážení hry vnímáme jako neustálý proces, proto oceníme vaši trpělivost, zatímco analyzujeme všechna data i zpětnou vazbu od všech hráčů.“
A jak se Slay the Spire 2 hraje? „Hra je opravdu na první pohled skoro stejná jako ta první, jen si můžete všimnout celkově lepších animací boje a také nepřeberného množství nových karet, předmětů a schopností. Zároveň je zde i hromada nových nepřátel, včetně originálně zpracovaných bossů. Autoři měli navíc spoustu času dát dohromady i daleko víc různých náhodných setkání, kdy vám hra nabídne několik možností, co v danou chvíli můžete udělat,“ píšeme v našich prvních dojmech v komentované galerii.
