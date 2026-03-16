Karetní fenomén je zpět v plné síle. Za jediný týden pohltil miliony hráčů

Ondřej Zach
  10:25
Sedm let stará roguelike karetka Slay the Spire se letos v březnu dočkala vydání druhého dílu v předběžném přístupu na Steamu. Okamžitě se stala hitem a nyní už známe i první čísla.

Slay the Spire 2 je opět návyková kombinace karetní hry a průchodu věží, v níž na vás čekají peníze, relikvie, různá tajemství a samozřejmě spousta nepřátel. A také postupné vylepšování balíčku. Tvůrci zvolili poměrně konzervativní pokračování, které přesně odpovídá očekávání hráčů.

Hru hrálo na Steamu v jeden okamžik 574 638 hráčů a zatím nápor nepolevuje. Pro srovnání, u loňského českého hitu Kingdom Come 2 se maximum na Steamu vyšplhalo na 256 206 souběžně hrajících. Tvůrci prozradili, že prodeje po týdnu překonaly hranici tří milionů kopií a hráči zahájili více než 25 milionů runů.

A pak že příběhovky netáhnou. Horor Resident Evil Requiem láme rekordy

„Náš tým nesmírně těší, že tolik lidí projevilo zájem o to, na čem jsme pracovali posledních 5 let – ale naše cesta teprve začíná! Víme, že jste zvědaví, jaké velké aktualizace obsahu se chystají, ale v tuto chvíli vám kromě toho, co jsme již potvrdili (alternativní akty pro akty 2 a 3, více karet, události a další obsah atd.), neposkytneme žádný konkrétní časový plán ani roadmapu pro obsah na vysoké úrovni,“ uvedli autoři.

„Velmi si vážíme veškeré vaší zpětné vazby, která nám již pomohla opravit některé softlocky a další problémy. Vyvážení hry vnímáme jako neustálý proces, proto oceníme vaši trpělivost, zatímco analyzujeme všechna data i zpětnou vazbu od všech hráčů.“

A jak se Slay the Spire 2 hraje? „Hra je opravdu na první pohled skoro stejná jako ta první, jen si můžete všimnout celkově lepších animací boje a také nepřeberného množství nových karet, předmětů a schopností. Zároveň je zde i hromada nových nepřátel, včetně originálně zpracovaných bossů. Autoři měli navíc spoustu času dát dohromady i daleko víc různých náhodných setkání, kdy vám hra nabídne několik možností, co v danou chvíli můžete udělat,“ píšeme v našich prvních dojmech v komentované galerii.

Český barbar Conan se narodil předčasně, hráči mu zatím ukazují záda
Větší prsa, víc nábojů. Vylepšete si Resident Evil: Requiem těmito mody

Resident Evil Requiem - mod Bigger Boobs for Grace

Aktuální herní hit Resident Evil: Requiem oslavil krátce po vydání pět milionů prodaných kopií. Kdo má PC verzi, může si hru v mnoha ohledech vylepšit či okořenit. Že fandové zvětší hlavní hrdince...

Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech

Resident Evil Requiem - Selena Corey

Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního...

Vlhké sny puberťáků? Ne, béčkové sexuální scény v God of War vymyslely ženy

Erotické scény z God of War

Značka God of War prošla jednou z největších transformací v dějinách herního průmyslu. Z přímočaré rubanice nekonečných davů příšeráků až k rodinnému dramatu nabitému emocemi. Chystaný remake první...

Český barbar Conan se narodil předčasně, hráči mu zatím ukazují záda

Kromlech

Česká hra Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Hlavním hrdinou je Cronach, osamělý válečník žijící poslední dny světa. Hra je aktuálně dostupná v...

Tyto budoucí herní hity můžete stále vyzkoušet zdarma

Outbound

Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít...

16. března 2026  10:25 0

Mladík postavil nejmenší herní automat na světě. I tužková baterka je větší

Nejmenší arkádový automat má jen 2,5 centimetru na výšku, oproti tužkové...

Většina hráčů používá počítač nebo mobil, 24letý Ind vzal věci doslova do svých rukou a zmenšil je na neuvěřitelnou velikost. Jeho arkádový automat měří pouhých 2,5 centimetru, přesto zvládne spustit...

16. března 2026 0

Neomarxističtí libtardí holubi! Parodická hra se vysmívá vývojáři Kingdom Come

Pigeon Come: Bentleyrance!

Na internetu se objevila jednoduchá arkáda, která si dělá legraci z autora nejpopulárnější české hry poslední dekády. V Pigeon Come: Bentleyrance musíte ubránit svůj naleštěný vůz před padajícími...

16. března 2026 55

Český barbar Conan se narodil předčasně, hráči mu zatím ukazují záda

Kromlech

Česká hra Kromlech se odehrává v low fantasy světě ovlivněném keltskou mytologií a estetikou. Hlavním hrdinou je Cronach, osamělý válečník žijící poslední dny světa. Hra je aktuálně dostupná v...

15. března 2026 7

Vlhké sny puberťáků? Ne, béčkové sexuální scény v God of War vymyslely ženy

Erotické scény z God of War

Značka God of War prošla jednou z největších transformací v dějinách herního průmyslu. Z přímočaré rubanice nekonečných davů příšeráků až k rodinnému dramatu nabitému emocemi. Chystaný remake první...

14. března 2026 2

Sabaton vyplouvají s Jamato. Ve hře World of Warships

Advertorial
Taktická válečná hra World of Warships se spojila s heavy metalovou skupinou...

Taktická bitevní hra World of Warships se spojila s heavy metalovou skupinou Sabaton. Lákají na novou skladbu inspirovanou legendární japonskou bitevní lodí i tematické bonusy.

13. března 2026 0

Tyto budoucí herní hity můžete stále vyzkoušet zdarma

Outbound

Festival demoverzí na Steamu je sice už za námi, ale většinu z nejstahovanějších herních ukázek si stále můžete vyzkoušet. Je to poměrně pestrý výběr žánrů, ve kterém by si svého favorita mohl najít...

13. března 2026 0

RECENZE: Poppy Playtime - Chapter 5 je ta hra s plyšáky, co děsí děti

60 %
Poppy Playtime - Chapter 5

Před pěti lety vyšla nenápadná prvotina od neznámého studia Mob Entertainment. Jmenovala se Poppy Playtime. Spíš než hra či kapitola to byl koncept, který šlo projít za půl hodiny. Krátký zážitek se...

PC
12. března 2026  10:07 1

Nová hra o Janu Žižkovi slibuje i středověkou Prahu. Dostane český dabing

Medieval: The Game - hra podle filmu Jan Žižka

Slovenští vývojáři chystají hru Medieval o vojevůdci Janu Žižkovi. Ta vznikne na náměty stejnojmenné filmové předlohy. Na hru se již prostřednictvím komunitního financování vybral dostatek peněz, aby...

12. března 2026 8

Hra se zaplatila za deset minut, inspiraci hledala u Pokémonů

Wonderful Neoran Valley

Za pouhých deset minut získali tvůrci připravované hry Wonderful Neoran Valley peníze na vývoj prostřednictvím Kickstarteru. Ačkoliv přiznávají inspiraci známými herními značkami, není to jen pouhá...

11. března 2026  11:11 5

Anděl v těle monstra. Zpívající zombie lidem vyrazila dech

Resident Evil Requiem - Selena Corey

Má andělský, uhrančivý hlas a i po proměně v zombie si zachovala rysy atraktivní ženy. Okamžitě se stala inspirací pro cosplayerky a další umělce. Řeč je o Seleně Corey, zpívající zombie z aktuálního...

11. března 2026 0

Poppy Playtime - Chapter 5

60 %
Poppy Playtime - Chapter 5

PC
vydáno 10. března 2026  14:59,  aktualizováno  15:06

