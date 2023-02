Poláci chystají další kyberpunkovou hru, tentokrát více slovanskou

I když tomu název možná napovídá tak chystaná hra Slavic Punk (Slovanský punk), není lacinou parodií na vysokorozpočtový Cyberpunk, kde si místo nanobotů budeme pod kůži píchat pervitin a poslouchat u toho hardbass.

Proč by se kyberpunkové hry měli odehrávat jen v západních metropolích?

Ve skutečnosti je to poměrně ambiciozní a z obrázků skvěle vypadající akční řežba, postavení na románech od polského spisovatele Michała Gołkowskiho. Pokud dobře koukám, v češtině jeho knihy vydávány nejsou, to by nám ovšem nemělo zabránit vychutnat si příběh soukromého detektiva pátrajícího po ukradených datech.

Nečekejte však sci-fi Sherlocka Holmese, hlavní hrdina Yanus má poněkud přímočařejší metody vyšetřování, takže hra bude spíše klasickou isometrickou střílečkou, ve které umírají nepřítelé po desítkách. Na druhou stranu některými situacemi by se mělo dát jít i proplížit. A co by to bylo za kyberpunk, kdybychom se nemohli hackovat do bezpečnostních terminálů a vylepšovat zbraně, že?

Hlavním tahákem má být okolní prostředí. Autoři už se prý cítili unavení tím, že každé sci-fi se odehrává jen v západních metropolích a tak postavili fiktivní město plné brutalistické architektury postkomunistických zemí. Nenechte se zmást tím, že si autoři z bůhvíjakého důvodu říkají Red Square (Rudé náměstí) Games, jsou to Poláci a sídlí v Krakově.