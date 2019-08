Fanouškovská předělávka Morrowindu do enginu Skyrimu vypadá fantasticky

O chystaném modu Skywind jsme poprvé psali v roce 2012, tehdy bychom si však na jeho dokončení peníze rozhodně nevsadili. Většina podobných ambiciózních modifikací totiž vyzní do ztracena.

Jejich autoři mají často příliš veliké oči a na podobně megalomanské projekty nikdy neseženou dost času, dobrovolníků ani financí. Tentokrát to však vypadá, že by to mohlo skutečně vyjít. Autoři už jsou dokonce tak daleko, že aktuální verzi své hry prezentovali na letošním GamesComu, kde přitom často zapadne i řada zavedených studií. To ale Skywindu nehrozí.



Jednak spojení dvou slavným značek láká samo o sobě, jednak už teď vypadá výsledek skvěle. Nově zveřejněné jedenáctiminutové video ukazuje vysoké produkční hodnoty. Zvuky, dabing a samozřejmě grafika plně odpovídají dnešním standardům a rozhodně je nemůžeme označit za dílo nadšených amatérů.

Sice stále neznáme ani přibližně datum vydání, zvýšený mediální tlak ovšem naznačuje, že by to už nemuselo trvat příliš dlouho. Tak abychom si pomalu začali plánovat, kde vezmeme ty stovky hodin volného času, které jdou v podobných obrovských RPG snadno utopit.