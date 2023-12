Oprášil starou konzoli, aby se rozloučil se svojí opuštěnou herní postavou

Co se videoher týče, patří letošní rok mezi ty vůbec nejsilnější, co si v redakci dokážeme vzpomenout. A to prosím někteří z nás pamatují ještě doby, kdy se hry ještě nahrávaly na kazety a koncept internetu působil jako šílené sci-fi.

I když tehdy měly jednoduchou grafiku a primitivnější mechanismy maskovaly extrémní obtížností, pro naše mladší já představovaly vrchol zábavy a díky nostalgii na ně dodnes vzpomínáme.

Vrátili jste se někdy ke hře po dlouhé době, jen abyste si připomněli chvíle strávené s vaším virtuálním avatarem?

Na druhou stranu jsme ještě zcela „nezboomerovatěli“ a s tvrzením, že v mládí bylo vše lepší a že dnešní, sociálními sítěmi zdegenerovaná mládež by tehdejší herní pecky už ani nepochopila, kategoricky nesouhlasíme. Jen málokde je technologický, ale i myšlenkový pokrok tak prudký jako právě ve videohrách. Něco nám navíc říká, že naše oblíbené médium ještě zdaleka neukázalo vše, čeho je schopné.

To ovšem neznamená, že by nebylo fajn se čas od času ohlédnout do minulosti a připomenout si dávné doby bezstarostného dětství. Většina lidí si však vystačí s tím, že utratí pár drobných na GOG za starou pecku, kterou s největší pravděpodobností po první hodině vzdá, popláče si v diskuzi nad starými dobrými časy a vrátí se k aktuální produkci. Jsou ale i tací, co se umí nostalgii zcela poddat.

Jeden takový si na sociální síti Reddit říká Scutarioator a s komunitou se podělil o zkušenost, do které se dle množství pozitivních reakcí dokážou mnozí vcítit.

Jednoho dne náhodou narazil na svůj první Xbox 360, ke kterému ho poutá řada skvělých vzpomínek, obzvlášť na hraní dnes už legendárního RPG The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ty nejlepší příběhy nemají ve Skyrimu na svědomí vývojáři, ale sami hráči.

„Byl to tehdy můj úplně první průchod hrou. Neměl jsem žádnou strategii, žádný plán, o příběhu jsem také nevěděl nic, prostě jsem do toho tehdy šel naslepo,“ zasnil se Scutarioator a potvrdil tak dobře známou teorii, že nejlepší způsob, jak přistupovat k většině popkulturních děl, je bez předsudků a „naslepo“. Neskončilo to ovšem jen u otření prachu a krátkého vzpomínání: „Přišlo mi, že můj uživatelský účet, na kterém jsem strávil stovky hodin, tam pořád čeká, až se k němu zase vrátím. Ten můj malý týpek ze Skyrimu tam na mě čekal celou střední školu a část vejšky a já ho tam nechal.“

Zní to trochu pateticky, na druhou stranu to skvěle ukazuje, jak silnou vazbu si hráči mohou vytvořit k virtuálnímu avatarovi, pokud vývojáři udělali svoji práci dobře. Scutarioator se proto rozhodl letitý xbox znovu zapojit a svoji postavu zajistit na digitální důchod. „Odvedl jsem ho do jeho vlastnoručně postaveného domu, oblékl do nejluxusnějšího oblečení, pověsil všechny zbraně na háček a posadil ho ke stolu. Pak jsem uložil jsem hru a vypnul ji.“

Skyrim od té doby vyšel i na dalších generacích konzolí, kde vypadá daleko lépe a nabízí víc obsahu, takže z praktického hlediska není žádný rozumný důvod se k původní verzi vracet, nota bene udržovat v chodu zastaralý hardware. Pohřeb se nedělá pro mrtvé, ale pro přeživší, tímto gestem tak Scutarioator pomyslně uzavřel jistou kapitolu svého života. „Cítil jsem se divně, ale vlastně to bylo hezké,“ přiznal se a vyzval všechny, aby si něco podobného zkusili.

Samozřejmě se najdou ti, kteří se takovému sentimentu vůči pouhým „jedničkám a nulám“ vysmívají. Nabízí se ovšem otázka, v čem je tento smutek jiný, než jaký můžeme běžně vidět třeba v reakcích na smrt nějaké celebrity. Ano, to jsou sice skuteční lidé z masa a kostí, ovšem veškeré pocity vůči nim jsou ryze jednostranné. Osudy fiktivních postav ze světa literatury, divadla nebo kinematografie pak dojímají k slzám už několik dekád.