Neoficiální uživatelské modifikace jsou oblíbeným způsobem, jak prodloužit životní cyklus počítačových her a v této oblasti je The Elder Scrolls V: Skyrim pojmem. Za těch bezmála 14 let, co uplynulo od jeho vydání, se v rukou aktivních fanoušků změnil prakticky k nepoznání a každý, byť sebe šílenější nápad, už se v rukou komunity dočkal realizace. Tedy tak jsme si alespoň donedávna mysleli, jenže pak vyšla modifikace nazvaná Everyone Poops, což by se dalo do češtiny přeložit jako Každý kadí.

Mnoho jeskynních živočichů se živí luminescenčními houbami, jejich exkrementy pak ve tmě světélkují.

Nutno říct, že její autor, říkající si na internetu Mihail, tímto názvem přesně trefil hřebík na hlavičku, protože dodává přesně to, co slibuje. Všichni obyvatelé virtuálního světa nyní do své rutiny dostali i potřebu vylučovat strávenou potravu a s výsledky jejích zažívacího procesu se při toulkách virtuální krajinou budete setkávat až nepříjemně často.

Ale pozor, nejde jen o laciný fekální vtípek, který po krajině náhodně vysype fekálie, autor se chlubí tím, že novou funkcionalitu navrhl s ohledem na fungování zdejšího světa a je plně v souladu s příběhovým kánonem. Stolice obyčejných lidí tak nabírá barev jen na škálách hnědi, ale třeba sněžným elfům, kterým se ve Skyrimu říká Falmerové, výkaly v noci svítí. Velikou část jejich jídelníčku totiž tvoří jeskynní luminescenční houby. Fekálie obrů zase proporčně odpovídají jejich velikosti, takže je v krajině určitě nepřehlédnete (různé varianty digitálních lejn si můžete prohlédnout v přiložené galerii).

Autor modifikace se navíc i zamyslel nad jejich rozmístěním v krajině. Některé tak najdete „schované“ v dřevěných nádobách, kterých se jejich autoři snažili nenápadně zbavit na odlehlých místech, jiní se s tím… ehm… „nepárali“ a vykonali potřebu tam, kde se jim zrovna zachtělo.

A to stále ještě není vše, přátelé! Fekálie totiž prý i vyzařují teplo a než vychladnou a ztratí „čerstvost“, lákají k sobě mouchy. „Váš svět bude jistě více pohlcující, ale také bude jistě hůře zapáchat,“ zní motto modifikace, kterou si můžete zdarma stáhnout z této adresy. Dobrou zprávou je, že by podle autora měl být kompatibilní i s ostatními uživatelskými výtvory, takže kvůli hromadě exkrementů nebudete muset odinstalovávat všechny své pracně nasbírané erotické modifikace, o kterých jsme vám psali minule.