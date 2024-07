Chtěli vytvořit Skyrim planetu ve Starfieldu, reakce fanoušků je zklamala

Hrám od Bethesdy se sice můžeme posmívat za jejich mizerný technický stav v době vydání (a také to občas děláme), rozhodně jim však nemůžeme upřít, že nabízejí jedny z nejlákavějších fiktivních světů, do nichž se na obrazovkách můžeme ponořit.

Svět série The Elder Scrolls je propracovaný do nejmenších detailů, jeho převod do Starfieldu by byl obtížný.

Tamriel ze série The Elder Scrolls je pak tím jejich vůbec nejpropracovanějším a dokázal by utáhnout i daleko více než jen dosavadních pět velikých dílů, které autoři zatím stihli vytvořit.

Na další pokračování už ovšem čekáme více než deset let a ještě dlouho budeme, loňské sci-fi Starfield (naše recenze) pak navzdory svým vysokým ambicím nedokázalo chuť po přídavku ukojit. Ne snad, že by šlo o špatnou hru, ale rozsáhlá vesmírná prázdnota je něco úplně jiného než řádově menší, ale mnohem detailnější svět, na který jsou hráči už dlouhé roky zvyklí.

Skupina fanoušků proto přišla se zajímavou myšlenkou, propojit obě hry dohromady a fantasy kontinent Tamrielu z The Elder Scrolls přenést na samostatnou planetu ve Starfieldu. Tu by pak mohli vesmírní dobrodruzi navštívit s moderním vybavením a projít si známé lokace v nové perspektivě. Autoři nebyli troškaři a chtěli takto přidat nejen zatím poslední Skyrim, ale postupem času i dřívější díly Oblivion a Morrowind. Reakce komunity na oznámení „Projektu Tamriel“ ovšem nebyla taková, jakou si představovali.

Mnozí si mysleli, že je to jen vtípek, jiným se nelíbilo, že nevědomky použili jméno už roky chystané modifikace starších dílů, podle většiny by však šlo jen o plýtvání časem a převod známého světa do novějšího enginu by nepřinesl žádnou větší přidanou hodnotu. „Ze získané zpětné vazby jsme si uvědomili, že naše nadšení není sdíleno širší komunitou,“ vysvětlili tvůrci novinářům magazínu VG247, proč od ambiciózního plánu nakonec ustoupili.

Fanoušci her od Bethesdy ovšem nemusejí smutnit, velikých modifikací do jejich her se chystá spousta, již brzy například vyjde dlouhé roky vyvíjený Fallout London. Bohužel, oproti původním plánům byla ze hry nakonec vystřižena zmutovaná královna Alžběta (viz náš článek).