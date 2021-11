Fanoušek dohrál Skyrim za pouhých 72 minut, klíčem k úspěchu je pití vína

V obrovském světě legendárního RPG The Elder Scrolls: Skyrim se lze ztratit na stovky hodin a přitom ani nedokončit hlavní příběhovou linku. Fanoušek vystupující pod přezdívkou nucular to ovšem dokázal za pouhých 72 minut, aniž by přitom porušil pravidla nastavená autory hry. A prý to jde ještě rychleji.