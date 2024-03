Podívejte se, co to znamená skutečně pokořit Skyrim

Názory na to, co je to dohrání hry do konce, se mezi lidmi velmi liší. Pro většinu to znamená vidět rozuzlení příběhu, jiní nemají hotovo, dokud neposbírají všechny achievementy, další zase považují hru za pokořenou, až když ji dokončí na nejtěžší obtížnost. V případě titulů odehrávajících se ve velkých otevřených světech je to pak ještě složitější. Vidět vše, co hra nabízí, je totiž při jednom průchodu téměř nemožné.

Skyrim už je 13 let starý, přesto se k němu lidé vracejí. Někteří kvůli novým výzvám, jiní třeba kvůli erotickým modifikacím.

Polský hráč vystupující pod přezdívkou pawelos4 ovšem dohrál kultovní Skyrim do konce i podle těch nejpřísnějších hledisek. Splnil totiž vše, co se ve Skyrimu vůbec dá udělat. Kromě obligátního odškrtnutí všech hlavních i vedlejších úkolů dokázal na maximum vylepšit každý atribut své postavy, sebral všechny druhy předmětů, navštívil každou lokaci a vlezl do každého domu.

Tato snaha mu zabralo 387 hodin, je ovšem nutné podotknout, že už hru velmi dobře znal. Jeho steamový profil ukazuje, že jich ve světě Skyrimu strávil dohromady skoro osmnáct set. Na konci svého průchodu pak jeho postava dosáhla úrovně 1 337, což je patrně rekord (pro kontext: většina běžných lidí dokončuje hru někde kolem padesáté úrovně).

Že to celou dobu nebyla jen čirá zábava, je celkem nabíledni, dostatečným důkazem budiž jedenáctihodinové video „grindování“ kouzla iluze, které mu bez nebezpečí přidávalo zkušenostní body. A to je prosím záznam oproti skutečnosti čtyřikrát zrychlený! Pawelos4 sám přiznává, že to byla spíš otrava a u repetitivního klikání koukal na Netflix nebo poslouchal podcasty.

Odhodlaný hráč v rozhovoru pro magazín Games Radar prozradil, že nejtěžší na celé výzvě bylo na nic nezapomenout a hlavně zajistit, aby jeho průchod neovlivnily technické chyby. Hrál totiž původní verzi hry bez modů, která navzdory svému stáří stále není v optimálním stavu, jak je ostatně u her od Bethesdy zvykem.

Pro všechny, co by rádi viděli, jaké to je mít „vyčištěnou“ celou hru a být neporazitelným supermanem, nabízí na internetu poslední uloženou pozici.