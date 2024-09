Už mě to nudí. Skyrim babička pověsila streamerskou kariéru na hřebík

Když Shirley Curry před devíti lety umístila na internet záznam ze svého průchodu legendární hrou Skyrim, ani v nejmenším netušila, že jí to změní život. Ze zhruba patnáctiminutového videa se stal virální hit, který sbíral desítky tisíc zhlédnutí každou hodinu, její e-mail byl zahlcený pozitivními vzkazy.

To bylo v roce 2016, od té doby natočila podobných videí bezpočet, a stala se tak v komunitě legendou (viz náš článek). Aktuálně má její youtubový kanál přes 1,2 milionu odběratelů, portál Gameumentary o ní natočil půlhodinový dokument a hlavní vývojář Todd Howard jí dokonce slíbil zahrnout jako NPC postavu do chystaného pokračování. Těžko ovšem říct, jestli se ho ještě dožije, jeho výroba se totiž teprve rozbíhá. Shirley to ale patrně už příliš netrápí, po stovkách hodin odvysílaného obsahu z ní už totiž láska ke streamování Skyrimu nadobro vyprchala.

„Dělala jsem to jen pro zábavu a zábava už to není. Jsem z toho unavená a k smrti mě to nudí. Takže teď jsem se rozhodla, úplně a konečně, že už žádná další herní videa dělat nebudu.“ Nevylučuje, že si v budoucnu ještě možná někdy udělá nějaký menší vlog, ale na jiné téma.

Kdybychom použili myšlenkové pochody kritiků videoher, tak ve svých 88 letech konečně dospěla a neproduktivní plýtvání časem pověsila na hřebík.