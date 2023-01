Na působivé modifikaci Skyrimu pracují už deset roků. A ještě dva potřebují

O Skyblivionu jsme na našich stránkách poprvé informovali v roce 2016, tehdy už jeho tvůrci hlásili, že by měli mít brzo hotovo. Inu, nebyl to zrovna ten nejpřesnější odhad, o více než šest let později totiž od nich slyšíme, že cílí až na rok 2025. Jenže zatímco třeba takovému Ubisoftu se za věčné odklady nebojíme vysmát (viz náš článek), v tomto případě máme pro autory větší pochopení.

Ono předělat Oblivion, jedno z největších RPG vůbec (viz naše recenze), do enginu ještě o fous většího Skyrimu, není žádná legrace. Obzvláště, když na něm nezištně dělají jen neplacení dobrovolníci. Vydání nového dílu série The Elder Scrolls je ovšem v nedohlednu, takže se tvůrci nemusí bát, že by tou dobou nebyl o jejich dílo zájem.

Mimochodem stejně pomalu postupuje i vývoj projetu Skywind, což má být podobně vylepšená verze ještě staršího Morrowindu (viz náš článek). V tomto případě jsou však autoři opatrní a o žádném oficiálním datu vydání raději ještě ani nemluví.

Zato tvůrci pornomodifikací pracují na plné obrátky, takže pokud chcete ve Skyrimu zažít sex s vlkodlakem, můžete si posloužit hned (viz náš článek).