Pirátská hra Skull & Bones opět odložena, vyjít měla již před čtyřmi lety

Původně jsme chtěli napsat, že už nás to pomalu přestává bavit, pravdou ovšem je, že nás pirátská hra od Ubisoftu Skull & Bones vlastně ani nikdy pořádně nezaujala. Už její oznámení na E3 v roce 2017 působilo jen jako multiplayerová nadstavba Assassin’s Creed 4: Black Flag (viz náš článek), to jsme přitom ještě netušili, v jakou anabázi se její vývoj časem zvrtne.

Magazín IGN spočítal, že datum vydání se měnilo už celkem pětkrát, jednu dobu to dokonce i vypadalo, že hra bude zcela zrušena. To nakonec postihlo jen původně přislíbenou příběhovou kampaň.

Vývojáři museli opakovaně ujišťovat, že projekt ještě vůbec žije, až letos v červenci byl slavnostně představen její nový koncept, podle něhož půjde o tzv. live service hru, ve které hráči budou křižovat virtuální oceány a bojovat o titul krále moří.

I tyto novinky však byly přijaty hodně vlažně a vydání naplánované pouhý den před takřka stoprocentní blockbuster God of War: Ragnarok v kombinaci s vyšší cenovkou než bylo dosud u her od Ubisoftu zvykem, působilo až nemístně sebevědomě.

A vskutku, jen něco málo přes měsíc od slíbeného data jsme se dozvěděli o dalším odkladu, prý je potřeba hru ještě trochu přeleštit. Slabou náhražkou má být fakt, že již brzy by měla být spuštěna otevřená beta. Jsme tak trochu sami zvědaví, jestli o ní vůbec mezi lidmi bude nějaký zájem, podle reakcí na oficiálním Twiiteru to vypadá, že se na ní netěší už téměř nikdo.