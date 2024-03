Ani válka je nezastaví, ukrajinští Frogwares připravují další Sinking City

Vývoj her je náročná disciplína sama o sobě, ukrajinští Frogwares však mají situaci ještě složitější než většina jejich kolegů. Kromě mnoha omezení plynoucích ze vpádu ruské armády do jejich země, museli ještě řešit neshody s bývalou vydavatelskou firmou, což dokonce vyústilo až v bojkot vlastních her (viz náš článek).

Akce a hororové pasáže byly nejslabší částí minulého dílu, pokračování The Sinking City na ně paradoxně bude sázet ještě více.

Druhý jmenovaný problém se nakonec podařilo vyřešit a tak mají Frogwares po dlouhých letech práva ke své vlastní značce The Sinking City (viz naše recenze). Konečně tak mohli zahájit práce na vysněném pokračování.

To bude na rozdíl od jedničky daleko méně adventurou a mnohem více hororem, namísto řešení komplikovaných případů strávíme více času bojem s monstry.

Jestli jde o moudré rozhodnutí, ukáže až čas. Za nás byla právě detektivní činnost na minulém dílu to nejlepší, ale rozumíme, že doba podobným pomalým a na myšlení náročným titulům příliš nepřeje.

Jednoznačně pozitivní zprávou je oproti tomu slibované použití Unreal Engingu páté generace, který se postará o to, aby opětovná návštěva strašidelného města Arkham vypadala co nejvíce realsiticky.

Stejně jako v případě jejich poslední hry Sherlock Holmes: Probuzení (naše recenze) bude vývoj financovaný i s pomocí crowdfundingové platformy Kickstarter, kde kampaň začne prý již velmi brzy. Finální hry bychom se měli dočkat v příštím roce, vzhledem k podmínkám způsobených válkou ovšem není jistého vůbec nic.