Do The Sims přibylo tělesné ochlupení i incest, vývojáři se omlouvají

Na první pohled vypadají The Sims 4 jako virtuální obdoba hraní si s panenkami, nenechte se ovšem mýlit. Za těch brzy již osm let, co uplynuly od vydání, už obsahuje obrovské množství různých mechanik a proměnných, které ovlivňují chování a vztahy počítačových avatarů. Až tak moc, že všechny vzájemné vazby už jednoduše nelze ohlídat.

The Sims chtějí být simulátorem života, vybírají si z něj ovšem jen ty pozitivní stránky.

Když si tak natěšení hráči minulý týden stáhli update, zdarma uvolněný v souvislosti s vydáním datadisku High School Years, nestačili se divit. Vedle slibovaných novinek, jako je třeba možnost stavět zahnuté zdi nebo nechat svému Simíkovi narůst tělesné ochlupení, do hry přibyly i nechtěné novinky.

Po přihlášení napříkald mnozí zjistili, že jejich vypiplané „simíky“ čeká brzká smrt. Při souběhu jistých okolností se totiž dramaticky zkrátila délka jejich života a postižení nebožáci doslova stárli před očima.

V tomto případě jde o evidentní chybu a Electronic Arts už slíbili opravu. Když však některé postavy zčistajasna zahořely touhou po svých pokrevních příbuzných, mnozí se báli, že je to plánovaná vlastnost. Na diskusních fórech se objevily případy, kdy jedno z dvojčat touží po partnerském vztahu s tím druhým nebo že babička požádala svého plnoletého syna, zdali by chtěl být jejím přítelem.

Za vše zřejmě může nově implementovaný systém tzv. potřeb, který měl postavám zajistit ještě o něco realističtější chování než dosud. Což je sice skvělý nápad, jen je potřeba ještě vychytat mouchy.

Incestní vztahy jsou totiž ve většině národů tabu, byť v některých státech jsou z pohledu práva legální (a to včetně třeba Francie nebo Španělska). Lze tak předpokládat, že i incestní choutky budou ze hry odstraněny a podobné neortodoxní praktiky v The Sims budou i nadále moci ožít jen díky neoficiálním modderům (viz náš článek).