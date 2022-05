Vrací se Simon the Sorcerer, hrdina devadesátkových adventur

První dva díly série o kouzelnickém spratkovi Simonovi patří do zlatého fondu počítačových her. Ani třetí díl nebyl špatný, bohužel kvůli mimořádně ošklivé 3D grafice a příšernému ovládání dokázal jeho kvality ocenit jen málokdo, a to navzdory skvělému českému dabingu Milana Šteindlera.

Jak už název napovídá, Simon the Sorcerer Origins se bude odehrávat před událostmi prvního dílu.

Ještě čtyřka byla vcelku povedená, pak už ale následoval prudký pád (viz naše recenze pátého dílu) a na šestku už se nenašly peníze ani přes komunitní financování. Klasické point and click adventury to mají v dnešní době těžké, a i když se najde pár jedinců, kterým recyklování stále toho samého dokola ke štěstí stačí, většinové publikum už přesedlalo na jiné žánry.

Že se tak značka po téměř třinácti letech znovu vynoří na světlo, je poměrně překvapivé, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že se má odehrávat před událostmi prvního dílu. Z příběhového hlediska to ovšem nedává příliš smysl – než se totiž Simon skrze magickou skříň propadl do světa pohádek, žil úplně obyčejným životem. Inu, scenáristé si s tím určitě nějak poradí, ostatně více než samotný příběh byl vždy důležitý Simonův nesmlouvavý smysl pro humor.

Co se týče hratelnosti, půjde o klasickou adventuru tradičního střihu, už podle obrázků však působí poněkud levně. Jestli má tato značka v dnešní době ještě vůbec co říct, nebo půjde jen o ryzí fan servis hrstce nostalgiků jako nedávný Polda 7 (viz naše recenze), uvidíme 28. března příštího roku, na kdy je naplánováno vydání.