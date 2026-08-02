Silent Hill: Townfall je spin-off série Silent Hill. Hlavním hrdinou je Simon Ordell, který se opakovaně probouzí ve vodě u přístavu na ostrově St. Amelia – fiktivním mlhavém skotském rybářském městečku. Simon má pocit, že tam nemá co dělat, ale zároveň ho tam něco volá zpátky.
Píše se rok 1996 a Simon má k ruce přenosný CRT televizor, který nahrazuje klasické rádio. Hra se tentokrát celá odehrává z pohledu z vlastních očí a akcentuje plíživý přístup.
Příběh má pět různých konců. Tři jsou hlavní a lze se k nim dobrat už při prvním průchodu hrou, zatímco zbývající dva tajné jsou vyhrazené opakovanému rozehrání v rámci New Game+. Nemá jít přitom jen o pouhé volby A nebo B, ale styl hry.
„To, který konec se vám objeví, bude záviset na tom, jak hrajete, jak jste agresivní a jak moc se snažíte věci prozkoumávat. Existuje spousta různých faktorů, které výsledek ovlivňují, a to natolik, že když se k tomu konci dostanete, budete mít pocit, že je to právě ten správný konec pro vás, a ne jen náhlý obrat na konci příběhu nebo nečekaný zvrat,“ řekl ředitel projektu Jon McKellan serveru One More Game.
„Doufáme, že hráči budou mít pocit, že jde o přirozený závěr, ale také že budou chtít zjistit více a zamyslet se nad tím.“
Silent Hill: Townfall vychází 24. října na PC a PlayStation 5.