Kultovní Silent Hill se vrací ve velikém stylu, dostaneme remake i film

Dlouho se o tom spekulovalo, nyní je to konečně oficiální. Deset let od vydání zatím posledního osmého dílu Downpour je konečně oficiálně potvrzené, že značka Silent Hill bude pokračovat. A to ve velikém stylu. Kromě dalšího dílu se totiž fanoušci mohou těšit na prequel zasazený do Japonska 60. let a také remake patrně nejlepšího druhého dílu.

Jediný je ovšem z hlediska vývoje v pokročilém stavu a můžeme se ho tak dočkat již v dohledné době. Postarají se o něj polští Bloober Team, kteří mají s hororovým žánrem bohaté zkušenosti. Bohužel jejich předešlé hry jako Layers of Fear (naše recenze), Blair Witch (naše recenze) nebo naposledy The Medium (naše recenze) nebyly žádné extra velké hity a patří spíše k průměru. Po technické stránce však tyto hry fungovaly na výbornou, takže se na Silent Hill 2 dá těšit, přeci jen jeho příběh i hratelnost už je prověřená časem. Datum vydání neznáme, ale hra už má svůj profil na Steamu, kromě PC vyjde ještě na PS5.

Další díl Silent Hill f kromě poněkud zvláštního pojmenování zaujme i zasazením, bude se totiž odehrávat v Japonsku 60. let minulého století, což tedy v počítačových hrách není zrovna nejpoužívanější historické období. O scénář se postará umělec vystupující pod pseudonymem Rjúkiši07, známý díky vizuální novele When They Cry.

Třetí hrou bude Silent Hill Townfall od tvůrců vynikající vesmírné adventury Observation (naše recenze). Zástupci studia No Code ovšem vzápětí prohlásili, že vývojový proces teprve započal.

A aby toho náhodou ze světa SIlent Hillu nebylo málo, dostaneme i pokračování vcelku povedeného filmu z roku 2006, a dále ještě interaktivní aplikace Ascension, což má být jakýsi povídkový seriál, jehož děj budou moci diváci částečně ovlivňovat.

Po pravdě řečeno je toho snad až příliš, na druhou stranu je tak alespoň větší šance, že něco z toho bude skutečně stát za to.