Horor Silent Hill f překonal důležitý prodejní milník za pouhé čtyři dny

Ondřej Zach
  13:40
Příběh japonské školačky Hinako, která musí čelit nepředstavitelným hrůzám, když se město ponoří do mlhy, se podle úvodních prodejů trefil do vkusu hráčů.

Silent Hill f

Konami 25.09.2025 PC, Xbox Series X/S, PS5

Horor Silent Hill f vyšel 25. září na PC, PlayStation a Xbox Series X/S. Za pouhé čtyři dny se prodalo víc než milion kopií, a to po započítaní těch digitálních i kusů na fyzických nosičích.

Vydavatelství Konami už prozradilo, že Silent Hill f je na tom zatím dokonce lépe než loňský remake Silent Hill 2. Ten potřeboval na první milion týden. Silent Hill f si přitom vede lépe vše všech regionech včetně Japonska.

Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
47 fotografií

Nejnovější díl série Silent Hill kombinuje tradiční japonský horor s krásnými sceneriemi a vytváří tak intenzivní a strhující atmosféru. Šimizu Hinako, středoškolačka, která se potýká s tlakem společenských očekávání, bloudí svým rodným městem Ebisugaoka, dokud se nad ním nevytvoří tajemná mlha. Na své cestě musí čelit děsivým tvorům, odhalovat záhady a čelit traumatickým rozhodnutím, která ovlivní její osud.

„A to nejdůležitější je, že Silent Hill f děsí, což je u hororu to zásadní. Jsou tu jak lekačky, tak atmosférou, hudbou i pomalu se na obrazovce odhalující hnus a gradující, všudypřítomný strach,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill f na Bonuswebu.

„Je nám jasné, že spousta hráčů bude rozporovat, že to není pravý soulslike, protože tu není ohýnek u táboráku a další. Nám tento druh soubojů v tomto druhu hororu úplně nesedl, ale přesto jsme si hraní užili, trápili se i radovali. Báli se i nadávali. Je to prostě horor, který vyvolává emoce.“

Témata: horor, Konami, Japonsko

