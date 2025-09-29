Horor Silent Hill f vyšel 25. září na PC, PlayStation a Xbox Series X/S. Za pouhé čtyři dny se prodalo víc než milion kopií, a to po započítaní těch digitálních i kusů na fyzických nosičích.
Vydavatelství Konami už prozradilo, že Silent Hill f je na tom zatím dokonce lépe než loňský remake Silent Hill 2. Ten potřeboval na první milion týden. Silent Hill f si přitom vede lépe vše všech regionech včetně Japonska.
Nejnovější díl série Silent Hill kombinuje tradiční japonský horor s krásnými sceneriemi a vytváří tak intenzivní a strhující atmosféru. Šimizu Hinako, středoškolačka, která se potýká s tlakem společenských očekávání, bloudí svým rodným městem Ebisugaoka, dokud se nad ním nevytvoří tajemná mlha. Na své cestě musí čelit děsivým tvorům, odhalovat záhady a čelit traumatickým rozhodnutím, která ovlivní její osud.
„A to nejdůležitější je, že Silent Hill f děsí, což je u hororu to zásadní. Jsou tu jak lekačky, tak atmosférou, hudbou i pomalu se na obrazovce odhalující hnus a gradující, všudypřítomný strach,“ napsali jsme v recenzi Silent Hill f na Bonuswebu.
„Je nám jasné, že spousta hráčů bude rozporovat, že to není pravý soulslike, protože tu není ohýnek u táboráku a další. Nám tento druh soubojů v tomto druhu hororu úplně nesedl, ale přesto jsme si hraní užili, trápili se i radovali. Báli se i nadávali. Je to prostě horor, který vyvolává emoce.“