Smutný marketing. Dejte nám šanci, prosí hráče tvůrci remaku Silent Hill 2

Účelem reklamních trailerů je vyvolat v hráčích těšení, v ideálním případě pak utlumit racionální uvažování a dotlačit je k předobjednávce. Jenže někdy se to prostě nepovede a dramaticky sestříhané záběry působí spíše jako varování než reklama. To přesně se stalo traileru na chystaný remake kultovního japonského hororu Silent Hill 2 od polských Bloober Team, který působil tak špatně, že se od něj distancovali i samotní vývojáři (viz náš článek).

Grafika ujde, ale atmosféra se podle traileru posunula od hororu k akci.

Ředitel studia Piotr Babieno si samozřejmě uvědomuje, jaká mezi fanoušky panuje nálada, spíš než na obhajování vlastní práce tak apeluje na jejich soucit.

„Sním o tom, že nám hráči budou důvěřovat, ale uvědomuji si, že důvěra se získává činy, ne slovy,“ vysvětloval pro magazín Rolling Stone, proč je o nich pouhé dva měsíce před vydáním tak málo slyšet. „Nemůžeme žádat nic víc, než abyste nám dali šanci,“ prosí pak fanoušky a vlastně i novináře.

V době velkohubých marketingových prohlášení, je tato skromnost vlastně celkem sympatická, na druhou stranu je nutné si uvědomit, že Bloober už dostal šancí opravdu hodně a nikdy z toho nic extra nebylo. Layers of Fear byla jen zbytečně protahovaná vykrádačka Kojimova P.T., herní adaptace filmové série Blair Witch nudila ještě víc než povrchní kyberpunk Observer a The Medium zaujalo jen neotřelým technickým zpracováním. Celkově vzato, Silent Hill 2 může maximálně jen příjemně překvapit.

Jak to nakonec dopadne, se dozvíme již 8. října a to na PC a PS5, majitelé xboxů mají smůlu. Nebo štěstí?