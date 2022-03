Fanouškovská modifikace ukazuje, jak by měl vypadat správný herní Matrix

Matrix z roku 1999 je jedním z nejvlivnějších sci-fi snímků historie, na jeho geniální odkaz se ovšem nepodařilo nikdy navázat. V trojici přímých filmových pokračování zklamali původní autoři sourozenci Wachovští, nepodařila se ovšem ani žádná z celkem tří herních adaptací.

Že by však tato látka mohla přeci jen fungovat, ukázali nyní technicky zdatní fanoušci nedávné bojovky Sifu, která je poctou klasickým kung-fu mlátičkám, a kromě brutálně těžké obtížnosti vyčnívá především fantasticky zpracovaným bojovým systémem (viz naše recenze).

Modderům stačilo jen vyměnit modely postav za ty známé z Matrixu, trochu si pohrát s některými nastaveními a výsledkem je prototyp hry, kterou by si jistě fandové značky nenechali ujít. Na videu níže dokonce můžete vidět, jak skvěle by mohl vypadat Neův ikonický souboj proti nekonečnému zástupu agentů Smithů.

Naχshe @Naxshe22 sifu modding has peaked

Kdyby se majitelé autorských práv trochu plácli přes kapsu a něco podobného vytvořil v grafice tech dema The Matrix Awakens (viz náš článek), nějakým způsobem zapracovali ikonický bullet-time a přidali našlapaný elektronický soundtrack, nebudou už muset do konce životů pracovat, protože něco takového by si koupil snad každý. No nic, zpátky na zem, vzhledem k neúspěchu loňského The Matrix Resurrections nic takového v dohledné době určitě nehrozí.